Литва попередила ЄС про системні загрози від глушіння GPS із боку Росії

Країни, що межують із Росією, вже багато років потерпають від елементів гібридної війни.

Литва попереджає Євросоюз про реальну і систематичну загрозу від глушіння GPS, що виходить з території Росії та ставить під ризик безпеку цивільної авіації, морських і наземних перевезень, пише Politico.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що серед численних ворожих дій Москви особливо небезпечним прикладом стало створення загрози для літака, на борту якого перебувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Це не окремі інциденти, а систематичні дії, які ставлять під загрозу цивільне повітряне, морське і наземне сполучення, а також критично важливу інфраструктуру, порушуючи міжнародні зобов’язання Росії», — наголосив литовський міністр.

За словами посла Литви в ЄС Неріюса Алексеюнаса, країни, що межують з Росією, вже багато років потерпають від елементів гібридної війни. Він навів приклади відмови великих суден заходити в порт Клайпеди через зламаний GPS-сигнал та випадки, коли пілоти перебували під сильним стресом.

«Навіть фермери скаржаться на економічні втрати через збої в роботі обладнання, зокрема, дренажних систем», — зазначив дипломат.

За даними литовського регулятора зв’язку RRT, тільки у серпні понад 1000 літаків та 33 судна в країні стикнулися з перебоями у навігації. Кількість джерел перешкод у регіоні зросла з трьох у лютому до 29 у серпні. За оцінками експертів, вони можуть впливати на територію до 400 км, що потенційно створює загрози навіть для Берліна.

«Це проблема загальноєвропейського масштабу. Росія розробляє ці технології і буде використовувати їх не лише проти Литви, Латвії чи Естонії, але й проти всієї Європи», — підкреслив Алексеюнас.

Будріс закликав ЄС відреагувати жорстко: «Європейський Союз має запровадити санкції, мобілізувати міжнародні дії через Міжнародний союз електрозв’язку і пришвидшити інвестиції в стійкі технології».