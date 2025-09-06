В Ірані стратили учасника протестів, який боровся за права жінок

Силовики стратили його брата, інший загинув під час протестів.

Сутички мітингувальників з поліцією під час протесту після насильницької смерті Махси Аміні в Тегерані, 21 вересня 2022 року.

В Ірані стратили чоловіка, засудженого за участь у протестах 2022 року, які спалахнули після смерті Махси Аміні, пише Reuters.

6 вересня виконали смертний вирок щодо Мехрана Бахрамяна. Його звинуватили у нападі на автомобіль сил безпеки у грудні 2022 року, внаслідок чого загинув офіцер, ще кілька силовиків отримали поранення.

За даними правозахисних організацій, іранська влада регулярно спирається на «зізнання», вибиті під тортурами, щоб засуджувати учасників протестів. Amnesty International наголошує, що підсудних б’ють, утримують в одиночних камерах,погрожують родинам, лиш би люди визнали свою вину.

Родина страченого також зазнала переслідувань. Його брат отримав смертний вирок за тими ж звинуваченнями, а інший брат загинув від рук представників сил безпеки під час протестів.

Страта Бахрамяна збільшила кількість офіційно страчених учасників демонстрацій до щонайменше 10 осіб. Масові виступи під гаслом «Жінка, життя, свобода» розпочалися у вересні 2022 року після того, як 22-річна Махса Аміні померла у відділку поліції моралі за нібито порушення правил носіння хіджабу.