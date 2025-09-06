В Ірані стратили учасника протестів, який боровся за права жінок

В Ірані стратили чоловіка, засудженого за участь у протестах 2022 року, які спалахнули після смерті Махси Аміні, пише Reuters.
6 вересня виконали смертний вирок щодо Мехрана Бахрамяна. Його звинуватили у нападі на автомобіль сил безпеки у грудні 2022 року, внаслідок чого загинув офіцер, ще кілька силовиків отримали поранення.
За даними правозахисних організацій, іранська влада регулярно спирається на «зізнання», вибиті під тортурами, щоб засуджувати учасників протестів. Amnesty International наголошує, що підсудних б’ють, утримують в одиночних камерах,погрожують родинам, лиш би люди визнали свою вину.
Родина страченого також зазнала переслідувань. Його брат отримав смертний вирок за тими ж звинуваченнями, а інший брат загинув від рук представників сил безпеки під час протестів.
Страта Бахрамяна збільшила кількість офіційно страчених учасників демонстрацій до щонайменше 10 осіб. Масові виступи під гаслом «Жінка, життя, свобода» розпочалися у вересні 2022 року після того, як 22-річна Махса Аміні померла у відділку поліції моралі за нібито порушення правил носіння хіджабу.
- Аміні померла через кілька днів після того, як була затримана за порушення правил носіння хіджабу. Свідки стверджують, що затриману били в автозаку, після чого вона впала в кому.
- Правоохоронці стверджують, що в неї був серцевий напад, але родичі заперечують, що Аміні мала які-небудь проблеми зі здоровʼям.
- Після загибелі жінки країною прокотилася хвиля протестів. Були загиблі, про яких влада офіційно не повідомляла.