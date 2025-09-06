Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
​Кримські цілі
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСвіт

В Ірані стратили учасника протестів, який боровся за права жінок

Силовики стратили його брата, інший загинув під час протестів.

В Ірані стратили учасника протестів, який боровся за права жінок
Сутички мітингувальників з поліцією під час протесту після насильницької смерті Махси Аміні в Тегерані, 21 вересня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

В Ірані стратили чоловіка, засудженого за участь у протестах 2022 року, які спалахнули після смерті Махси Аміні, пише Reuters.

6 вересня виконали смертний вирок щодо Мехрана Бахрамяна. Його звинуватили у нападі на автомобіль сил безпеки у грудні 2022 року, внаслідок чого загинув офіцер, ще кілька силовиків отримали поранення.

За даними правозахисних організацій, іранська влада регулярно спирається на «зізнання», вибиті під тортурами, щоб засуджувати учасників протестів. Amnesty International наголошує, що підсудних б’ють, утримують в одиночних камерах,погрожують родинам, лиш би люди визнали свою вину.

Родина страченого також зазнала переслідувань. Його брат отримав смертний вирок за тими ж звинуваченнями, а інший брат загинув від рук представників сил безпеки під час протестів.

Страта Бахрамяна збільшила кількість офіційно страчених учасників демонстрацій до щонайменше 10 осіб. Масові виступи під гаслом «Жінка, життя, свобода» розпочалися у вересні 2022 року після того, як 22-річна Махса Аміні померла у відділку поліції моралі за нібито порушення правил носіння хіджабу.

  • Аміні померла через кілька днів після того, як була затримана за порушення правил носіння хіджабу. Свідки стверджують, що затриману били в автозаку, після чого вона впала в кому. 
  • Правоохоронці стверджують, що в неї був серцевий напад, але родичі заперечують, що Аміні мала які-небудь проблеми зі здоровʼям. 
  • Після загибелі жінки країною прокотилася хвиля протестів. Були загиблі, про яких влада офіційно не повідомляла.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies