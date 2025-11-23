Бені Сабті переконаний, що Москва використовує Тегеран у своїх цілях, тому така ж доля чекає інші російські проєкти в Ірані, зокрема щодо будівництва нових АЕС.

Росія не розплатилася повністю з Іраном за отримані безпілотники “Shahed” та технології. Про це журналістам розповів колишній керівник досліджень Ірану в Моссаді Бені Сабті, повідомляє Укрінформ.

Він підкреслив, що Москва використовує Тегеран у своїх цілях, тому така ж доля чекає інші російські проєкти в Ірані, зокрема щодо будівництва нових АЕС.

“Росія тепер має власні заводи з виробництва безпілотників і вони нічого за це не заплатили Ірану… Можливо, якимись продуктами харчування чи чимось іншим, але грошей не було… Вони мають лише збитки, а Росія зловживає ними та користується ними”, – зазначив Сабті.

Ізраїльський експерт переконаний, що іранський режим і військове керівництво армії безпідставно захоплюються Путіним, який використовує Іран у своїх інтересах і лише підвищує свої вимоги. “Путін знає, що лідер захоплюється ним, іранський режим і генерали захоплюються ним. І він використовує це і звертається до іранців з більшими вимогами. Він фактично зрадив їх”, – зазначив колишній офіцер Моссаду.

Експерт вважає, що результатом прихильності керівництва Ірану, зокрема верховного лідера Алі Хаменеї до Росії та Путіна є домовленість з Росією про побудову в Ірані нових АЕС.

“Вони погодилися побудувати ще п’ять ядерних об’єктів. З ким? З Росією. І вони збираються заплатити близько 20 млрд доларів, щоб побудувати ці п’ять об’єктів. Отже, вони дуже, дуже залежні… Іран постраждає від цієї співпраці за будь-яких обставин”, – наголосив Сабті.