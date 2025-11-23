Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
ГоловнаСвіт

Росія не розплатилася повністю з Іраном за отримані “шахеди”, – колишній офіцер Моссаду

Бені Сабті переконаний, що Москва використовує Тегеран у своїх цілях, тому така ж доля чекає інші російські проєкти в Ірані, зокрема щодо будівництва нових АЕС. 

Росія не розплатилася повністю з Іраном за отримані “шахеди”, – колишній офіцер Моссаду
Фото: t.me/AFUStratCom/6501

Росія не розплатилася повністю з Іраном за отримані безпілотники “Shahed” та технології. Про це журналістам розповів колишній керівник досліджень Ірану в Моссаді Бені Сабті, повідомляє Укрінформ.

Він підкреслив, що Москва використовує Тегеран у своїх цілях, тому така ж доля чекає інші російські проєкти в Ірані, зокрема щодо будівництва нових АЕС. 

“Росія тепер має власні заводи з виробництва безпілотників і вони нічого за це не заплатили Ірану… Можливо, якимись продуктами харчування чи чимось іншим, але грошей не було… Вони мають лише збитки, а Росія зловживає ними та користується ними”, – зазначив Сабті.

Колишній керівник досліджень Ірану в Моссаді Бені Сабті
Фото: Укрінформ
Колишній керівник досліджень Ірану в Моссаді Бені Сабті

Ізраїльський експерт переконаний, що іранський режим і військове керівництво армії безпідставно захоплюються Путіним, який використовує Іран у своїх інтересах і лише підвищує свої вимоги. “Путін знає, що лідер захоплюється ним, іранський режим і генерали захоплюються ним. І він використовує це і звертається до іранців з більшими вимогами. Він фактично зрадив їх”, – зазначив колишній офіцер Моссаду.

Експерт вважає, що результатом прихильності керівництва Ірану, зокрема верховного лідера Алі Хаменеї до Росії та Путіна є домовленість з Росією про побудову в Ірані нових АЕС.

“Вони погодилися побудувати ще п’ять ядерних об’єктів. З ким? З Росією. І вони збираються заплатити близько 20 млрд доларів, щоб побудувати ці п’ять об’єктів. Отже, вони дуже, дуже залежні… Іран постраждає від цієї співпраці за будь-яких обставин”, – наголосив Сабті.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies