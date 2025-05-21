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Парламент Ірану схвалив угоду про стратегічне партнерство з Росією

Цей документ лідери обох країн підписали 17 січня

Парламент Ірану схвалив угоду про стратегічне партнерство з Росією
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Парламент Ірану в середу схвалив 20-річну угоду про стратегічне партнерство між Москвою та Тегераном.

Як пише Reuters, про це повідомили державні ЗМІ Ірану. Угода передбачає поглиблення двосторонніх зв'язків, включаючи тіснішу співпрацю в галузі оборони.

Цей документ лідери обох країн підписали 17 січня. РФ схвалила угоду у квітні. 

Хоча договір не містить пункту про взаємну оборону, у ньому зазначено, що обидві країни будуть співпрацювати проти спільних військових загроз, розвивати військово-технічне співробітництво та брати участь у спільних навчаннях.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Іран та Росія поглибили військові зв'язки. Зокрема Тегеран звинувачують у постачанні ракет та безпілотників для російських атак на Україну. Тегеран це заперечує. 

  • У січні Іран закупив винищувачі Су-35 російського виробництва.
  • За даними агенції Reuters, російські військові експерти двічі відвідали Іран протягом останнього року. Серед них – експерти із ракетних систем ППО, спеціалісти із артилерії та ракетної техніки, розробник та випробувальник. Польоти до Тегерана відбулися в час, коли Іран та Ізраїль "обмінялися" ударами у квітні та жовтні.
  • Пізніше стало відомо, що Іран веде підготовку до початку надсилання Росії установок запуску балістичних ракет малого радіусу дії. 
  • А Росія планує постачати природній газ до Ірану вже у 2025 році. Зокрема, планується як використання наявних газопроводів, так і будівництво нових.
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