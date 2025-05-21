Парламент Ірану схвалив угоду про стратегічне партнерство з Росією

Парламент Ірану в середу схвалив 20-річну угоду про стратегічне партнерство між Москвою та Тегераном.

Як пише Reuters, про це повідомили державні ЗМІ Ірану. Угода передбачає поглиблення двосторонніх зв'язків, включаючи тіснішу співпрацю в галузі оборони.

Цей документ лідери обох країн підписали 17 січня. РФ схвалила угоду у квітні.

Хоча договір не містить пункту про взаємну оборону, у ньому зазначено, що обидві країни будуть співпрацювати проти спільних військових загроз, розвивати військово-технічне співробітництво та брати участь у спільних навчаннях.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Іран та Росія поглибили військові зв'язки. Зокрема Тегеран звинувачують у постачанні ракет та безпілотників для російських атак на Україну. Тегеран це заперечує.