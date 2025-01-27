Reuters: Іран закупив російські винищувачі Су-35

Високопоставлений командувач Корпусу вартових Ісламської революції Алі Шадмані заявив, що Іран закупив винищувачі Су-35 російського виробництва, пише Reuters.

Як пише агентство, це перший випадок, коли іранський чиновник підтвердив купівлю винищувачів Су-35. Однак Шадмані, якого цитує Student News Network, не уточнив, скільки саме літаків було придбано і чи були вони вже доставлені до Ірану.

"Кожного разу, коли це необхідно, ми робимо військові закупівлі для зміцнення наших повітряних, сухопутних і військово-морських сил... Виробництво військової техніки також прискорилося", — сказав заступник координатора Центрального штабу Хатам-ол-Анбіа.

Він також заявив, що якщо "ворог діятиме безглуздо", то він відчує "гіркий смак ракетного удару" і жоден із його інтересів "на окупованих територіях" не залишиться в безпеці.

Як пише Reuters, ймовірно, Шадмані мав на увазі Ізраїль.

У листопаді 2023 року іранське інформаційне агентство Tasnim заявило, що Тегеран завершив домовленості про купівлю російських винищувачів.