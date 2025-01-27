Євросоюз надав Угорщині гарантії безпеки енергопостачання, - Сіярто

Єврокомісія взяла на себе зобов'язання щодо захисту газопроводів і нафтопроводів, що ведуть до держав-членів ЄС.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Європейський Союз надав країні запитані нею гарантії безпеки у сфері енергетики.

Про це він написав у фейсбуці.

"Угорщина отримала запитані гарантії щодо енергетичної безпеки нашої країни. Єврокомісія взяла на себе зобов'язання щодо захисту газопроводів і нафтопроводів, що ведуть до держав-членів ЄС", - зазначив Сіярто.

За його словами, влада ЄС дала зрозуміти, що "цілісність енергетичної інфраструктури, що забезпечує потреби країн - членів ЄС, є питанням безпеки всього Євросоюзу".

"Європейська комісія також прагне отримати від України гарантії збереження поставок нафти до ЄС", - додав Сіярто.