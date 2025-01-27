Євросоюз надав Угорщині гарантії безпеки енергопостачання, - Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Європейський Союз надав країні запитані нею гарантії безпеки у сфері енергетики.
Про це він написав у фейсбуці.
"Угорщина отримала запитані гарантії щодо енергетичної безпеки нашої країни. Єврокомісія взяла на себе зобов'язання щодо захисту газопроводів і нафтопроводів, що ведуть до держав-членів ЄС", - зазначив Сіярто.
За його словами, влада ЄС дала зрозуміти, що "цілісність енергетичної інфраструктури, що забезпечує потреби країн - членів ЄС, є питанням безпеки всього Євросоюзу".
"Європейська комісія також прагне отримати від України гарантії збереження поставок нафти до ЄС", - додав Сіярто.
- Напередодні агенція Reuters повідомила, що Європейська комісія продовжить переговори з Україною щодо постачання природного газу до Європи та залучить до цих переговорів Угорщину та Словаччину.
- Постачання російського газу через Україну припинилися 1 січня після закінчення терміну транзитного контракту. Словаччина та Угорщина наполягають на тому, щоб ЄС втрутився, щоб відновити поставки через великий трубопровід.
- Сьогодні міністри закордонних справ ЄС погодилися продовжити санкції проти Росії, термін яких збігає 31 січня. Продовження санкцій було під загрозою через позицію Угорщини, чий прем'єр-міністр Віктор Орбан хотів спочатку дочекатися інавгурації нового президента США, аби дізнатися ставлення до антиросійських обмежувальних заходів. Оскільки Дональд Трамп після вступу на посаду відкрито пригрозив росіянам ще більшими санкціями, якщо ті не почнуть переговори про завершення війни, Будапешт дещо пом'якшив свою риторику.
- Якби ЄС не домовився про продовження санкцій після 31 січня, це могло б дати Росії доступ до заморожених з 2022 року активів.