Politico: через риторику Трампа Орбан може відмовитися від блокування продовження санкцій ЄС проти Росії

Санкції чинні до 31 січня, і якщо їх не продовжити, Росія може отримати доступ до її заморожених активів.

Угорщина може відмовитися від своєї погрози блокувати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії, оскільки американський президент Дональд Трамп пригрозив росіянам ще більшими штрафами, пише Politico з посиланням на п'ятьох анонімних дипломатів.

Будапешт публічно говорив, що може заблокувати продовження європейських санкцій проти Росії. Таке продовження мають ухвалювати кожні шість місяців голосами всіх 27 членів блоку.

Орбан неодноразово виступав проти санкцій і стверджував, що вони нібито б'ють по економіці ЄС. Він також вважав, що Європі варто зачекати, щоб побачити, яку позицію стосовно санкцій проти росіян займе новий американський президент. І дочекався: в середу Дональд Трамп опублікував у його соцмережі Thruth допис з погрозами обкласти високими митами, тарифами та санкціями все, що Росія продає американцям.

"До четверга дипломати в Брюсселі відчули, що Угорщина готова відмовитися від загрози вето, ґрунтуючись на її змінній риториці за зачиненими дверима. За словами двох дипломатів, представник Угорщини на зустрічах у четвер сказав, що його країна ще не прийняла рішення щодо відновлення – помітний відхід від більш опозиційної публічної риторики Орбана", – зазначили журналісти.

Ще один дипломат сказав, що здається, Штати "дуже підтримують санкції проти Росії".