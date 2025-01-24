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Євросоюз змінив місце проведення безпекового саміту

Обране місце для зустрічі виявилося складно охороняти.

Євросоюз змінив місце проведення безпекового саміту
Шато-де-Лімонт, Бельгія
Фото: Find Your Place

Європейська Рада була змушена змінити локацію проведення зустрічі лідерів Європейського Союзу для обговорення питань безпеки, призначеної на 3 лютого.

Як пише Reuters, президент Євроради Антоніу Кошта запрошував очільників 27 країн-членів ЄС, а також прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та генерального секретаря НАТО Марка Рютте до Шато-де-Лімонт, великої садиби поблизу Льєжа.  

Проте після детальної перевірки місця проведення заходу на предмет забезпечення охорони перших осіб виявилося, що садиба не відповідає вимогам безпеки. Тож зустріч перенесли до Брюсселя - вона відбудеться у палаці Егмонт, великому конференц-центрі у столиці Бельгії.

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