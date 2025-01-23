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Системи ППО Patriot почали роботу із захисту логістичного хабу «Ясьонка» у Польщі

Через цей аеропорт проходить більша частина іноземної допомоги України.

Системи ППО Patriot почали роботу із захисту логістичного хабу «Ясьонка» у Польщі
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Дві системи ППО Patriot захищатимуть аеропорт «Ясьонка» біля Ряшева у Польщі, передає RMF24.

Тут відбулася зустріч міністрів оборони обох держав Бориса Пісторіуса і Владислава Косіняка-Камиша. Через «» є логістичним хабом, через «Ясьонку», як відомо, проходить більша частина іноземної допомоги для України.

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Досі за захист аеропорту відповідали США. Кілька днів тому контроль над операцією щодо безпеки аеропорту взяло на себе НАТО.

Пісторіус повідомив, що місія німецьких патріотів розрахована на шість місяців. Він підкреслив, що вона не може бути постійною, зокрема, через апаратні та кадрові обмеження.

Косіняк-Камиш нагадав, що німецькі Patriot вже одного разу дислокувалися у Польщі, в районі Замостя, після інциденту з падінням ракети у прикордонному Пшеводуві у листопаді 2022 року.

  • 9 січня моніторинговий проєкт German Aid to Ukraine повідомив, що Німеччина планує на пів року розмістити на території Польщі для захисту логістичного хабу дві батареї зенітних ракетних комплексів Patriot, а також перекинути в країну 200 своїх військових. 
  • Окрім Німеччини, захистом аеропорту в Ряшеві з грудня 2024 року займаються військові з Норвегії. Країна перекинула до Польщі солдатів, зенітно-ракетний комплекс NASAMS і чотири винищувачі F-35.
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