Системи ППО Patriot почали роботу із захисту логістичного хабу «Ясьонка» у Польщі

Дві системи ППО Patriot захищатимуть аеропорт «Ясьонка» біля Ряшева у Польщі, передає RMF24.

Тут відбулася зустріч міністрів оборони обох держав Бориса Пісторіуса і Владислава Косіняка-Камиша. Через «» є логістичним хабом, через «Ясьонку», як відомо, проходить більша частина іноземної допомоги для України.

Досі за захист аеропорту відповідали США. Кілька днів тому контроль над операцією щодо безпеки аеропорту взяло на себе НАТО.

Пісторіус повідомив, що місія німецьких патріотів розрахована на шість місяців. Він підкреслив, що вона не може бути постійною, зокрема, через апаратні та кадрові обмеження.

Косіняк-Камиш нагадав, що німецькі Patriot вже одного разу дислокувалися у Польщі, в районі Замостя, після інциденту з падінням ракети у прикордонному Пшеводуві у листопаді 2022 року.