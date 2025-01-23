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Cудді у Франції видали новий ордер на арешт Асада за співучасть у воєнних злочинах

Йдеться про розслідування смерті Салаха Абу Набута, який загинув під час бомбардування південного міста Сирії Дараа 7 червня 2017 року.

Cудді у Франції видали новий ордер на арешт Асада за співучасть у воєнних злочинах
Президен Сирії Башар Асад
Фото: UPA/UPG

Cудді у Франції видали новий ордер на арешт поваленого лідера Сирії Башара Асада за можливу співучасть у воєнних злочинах, пов'язаних із атакою із застосуванням бочкової бомби на цивільних жителів у 2017 році, внаслідок якої загинув чоловік з французьким і сирійським громадянством.

Про це повідомляють Euronews.

Юридичне джерело, знайоме з цією справою, повідомило французьким ЗМІ, що спеціальний підрозділ Паризького трибуналу зі злочинів проти людяності та воєнних злочинів видав мандат цього тижня в рамках розслідування смерті Салаха Абу Набута, який загинув під час бомбардування південного міста Сирії Дараа 7 червня 2017 року.

Асад, який зараз перебуває у вигнанні в Росії, вважається відповідальним за атаку як “головнокомандувач збройних сил”.

Французькі судді розпочали розслідування смерті Набута у 2018 році і того ж року видали ордери на арешт шести високопоставлених сирійських військових, яких вони підозрювали у виконанні наказів Асада та співучасті у воєнних злочинах, пов'язаних із бомбардуванням.

Омар Абу Набут, син жертви, сказав, що сподівається, що “суд відбудеться і що винні будуть заарештовані та засуджені, де б вони не були”. “Ця справа є кульмінацією довгої боротьби за справедливість, в яку я і моя сім'я вірили з самого початку”, ‒ сказав він у своїй заяві.

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Це другий ордер на арешт, виданий проти Асада французькими суддями, які подали мандат проти скинутого президента в листопаді 2023 року через хімічні атаки, внаслідок яких загинули понад 1000 цивільних жителів у місті Дума та прилеглому регіоні Східна Гута у 2013 році.

Режим Асада неодноразово заперечував використання хімічної зброї та бочкових бомб і наполягав, що не здійснював невибіркових нападів на цивільне населення протягом майже 14-річної громадянської війни.

Минулого тижня головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав Дамаск, щоб зустрітися з фактичним лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа.

Останніми роками в європейських країнах, зокрема у Франції, Німеччині, Швейцарії та Нідерландах, вжили кілька судових заходів щодо притягнення до суду сирійських державних чиновників і антиурядових бойовиків за підозри у воєнних злочинах і злочинах проти людства.

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