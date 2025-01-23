Мексика розпочала будівництво гігантських наметів, готуючись до напливу депортованих зі США

Тимчасові притулки в Сьюдад-Хуаресі зможуть розмістити тисячі людей і будуть готові за кілька днів

Мехіко розпочало будівництво гігантських наметів у місті Сьюдад-Хуарес на кордоні з США, щоб підготуватися до можливого напливу мексиканців, депортованих згідно з обіцянками американського президента Дональда Трампа, пише Reuters.

За словами муніципального чиновника Енріке Лікона, тимчасові притулки в Сьюдад-Хуаресі зможуть розмістити тисячі людей і будуть готові за кілька днів. “Це безпрецедентно”, ‒ прокоментував він ситуацію.

Намети є частиною плану мексиканського уряду щодо будівництва притулків і центрів прийому в дев'яти містах на півночі Мексики.

Згідно з урядовим документом, що окреслює стратегію під назвою “Мексика приймає вас”, влада на місці забезпечить депортованих мексиканців їжею, тимчасовим житлом, медичним обслуговуванням і допомогою в отриманні документів, що посвідчують особу.

Уряд також планує мати парк автобусів, готових транспортувати мексиканців із центрів прийому назад до їхніх рідних міст.Трамп пообіцяв здійснити найбільшу депортацію в історії США, унаслідок якої країну залишать мільйони іммігрантів. Однак операція такого масштабу, ймовірно, займе роки і буде дуже дорогою.

Згідно з аналізом мексиканського аналітичного центру El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) на основі останніх даних перепису населення США, у країні нелегально проживає майже 5 мільйонів мексиканців.

Багато з них приїхали з центральної та південної Мексики, охоплених насильством та злиднями. Близько 800 000 нелегальних мексиканців у Сполучених Штатах родом з Мічоакана, Герреро та Чьяпаса, де запеклі бої між організованими злочинними угрупованнями змусили втікати останніми роками тисячі людей, іноді залишаючи цілі міста занедбаними.

Уряд Мексики заявляє, що готовий до можливості масових депортацій. Але захисники імміграції сумніваються, побоюючись, що поєднання масових депортацій та заходів Трампа щодо запобігання в'їзду мігрантів до США може швидко переповнити мексиканські прикордонні міста.