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Вашингтон надішле 1500 додаткових військових на кордон з Мексикою

Велися неофіційні дискусії про відправку у майбутньому до 10 000 військових.

Вашингтон надішле 1500 додаткових військових на кордон з Мексикою
На дорозі вздовж американсько-мексиканського кордону в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, встановлено знак заборони в’їзду
Фото: EPA/UPG

Через два дні після того, як президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про імміграцію Вашингтон вирішив надіслати 1500 додаткових військовослужбовців на кордон з Мексикою.

Про це пише Reuters.

Додаткові війська включають 500 морських піхотинців, а також екіпажі армійських вертольотів і аналітиків розвідки. Вони приєднаються до 2200 військовослужбовців дійсної служби та тисяч бійців Національної гвардії, які перебували на кордоні до інавгурації Трампа цього тижня.

Під час свого першого терміну республіканець Трамп наказав направити 5200 військових для охорони південного кордону. Колишній президент від Демократичної партії Джо Байден також розгорнув війська на кордоні.

Анонімний чиновник розповів виданню, що велися неофіційні дискусії про відправку у майбутньому до 10 000 військових. Але їхня чисельність військ залежатиме від кількох факторів, зокрема впливу на бойову готовність країни і запитів Міністерства внутрішньої безпеки.

Окрім того, для депортації мігрантів можуть використовувати військові літаки США, але це рішення ще не схвалено.Виконувач обов'язків міністра оборони Роберт Сейлссес заявив, що американські військові допоможуть забезпечити авіарейси для депортації, що проводиться Міністерством внутрішньої безпеки, понад 5000 іммігрантів, які утримуються владою США в Ель-Пасо (штат Техас) і Сан-Дієго (штат Каліфорнія).

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У перший день свого перебування на посаді Трамп оголосив через нелегальну імміграцію національний надзвичайний стан. Він доручив армії США сприяти безпеці кордону, запровадити широку заборону на надання притулку та вжити заходів щодо обмеження громадянства для дітей, народжених на території Сполучених Штатів.

Його виконавчий указ від 20 січня передбачив, що Пентагон надішле стільки військ, скільки необхідно для отримання “повного оперативного контролю над південним кордоном Сполучених Штатів”.

Закон про повстання 1807 року дозволяє президенту США розгортати військових для придушення внутрішнього повстання, і в минулому використовувався для придушення громадянських заворушень.

Берегова охорона направить свої сили та кораблі до низки районів, включно з південно-східним кордоном біля Флориди, щоб “стримати та запобігти масовій морській міграції з Гаїті та/або Куби”. Ще однією ключовою зоною є морський кордон між Техасом та Мексикою.

  • Трамп повернув собі Білий дім, пообіцявши посилити безпеку кордонів та депортувати рекордну кількість мігрантів. Він розкритикував Байдена за високий рівень нелегальної імміграції. 
  • Сенат і Палата представників США підтримали так званий "законопроєкт Лейкен Райлі", що передбачає депортацію мігрантів, яких звинувачують у вчиненні злочину.
  • Трамп підписав указ про закриття південного кордону Сполучених Штатів для нелегальних мігрантів.
  • Представники адміністрації Трампа закрили мобільний додаток для мігрантів через кілька хвилин після того, як новий президент вступив на посаду. Додаток CBP One є офіційним застосунком Митної та прикордонної служби США (CBP). 
  • Генеральні прокурори 22 американських штатів подали позов з вимогою скасувати один із перших виконавчих актів президента Дональда Трампа, який передбачає ліквідацію практики надання громадянства США усім, хто народжений на території країни.
  • Ще перед інавгурацією республіканця The Wall Street Journal писала, що нова адміністрація Трампа планує широкомасштабний міграційний рейд у Чикаго наступного тижня. Також розглядаються й інші великі центри концентрації мігрантів, такі як Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер і Маямі.
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