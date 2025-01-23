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Послом США в ЄС став колишній директор компанії фаст-фуду

Дональд Трамп нарікає, що Євросоюз "погано ставиться до США".

Послом США в ЄС став колишній директор компанії фаст-фуду
Фото: aa.com.tr

Нова адміністрація США оголосила про призначення посла країни у Європейському Союзі - ним став Ендрю Пуздер. 

Як пише BBC, раніше він очолював компанію CKE Restaurants, яка має кілька мереж закладів швидкого харчування. 

За словами президента Дональда Трампа, Пуздер "чудово попрацює, представлюячи інтереси США у такому важливому регіоні".

Раніше новий господар Білого дому публічно нарікав на те, що "Євросоюз дуже, дуже погано ставиться до Америки" і погрожував блоку своєї улюбленою економічною зброєю - підвищенням мит на товари. 

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