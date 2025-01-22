Reuters: єменські хусити звільнили екіпаж вантажного судна Galaxy Leader

З 2023 року єменські хусити потопили два судна, захопили ще одне і вбили щонайменше чотирьох моряків.

Єменські хусити звільнили екіпаж вантажного судна Galaxy Leader, яке захопили більш ніж рік тому поблизу островів біля узбережжя Червоного моря.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на телеканал Al Masirah TV.

Відомо, що екіпаж заручників передали Оману, у знак підтримки перемир'я у війні в Газі між Ізраїлем і ХАМАС.

"Звільнення екіпажу Galaxy Leader відбувається в рамках нашої солідарності з Газою і на підтримку угоди про припинення вогню", — ідеться у заяві Вищої політичної ради хуситів.

Екіпаж судна складається з 25 громадян Болгарії, України, Філіппін, Мексики та Румунії, повідомляє власник судна, компанія Galaxy Maritime. Судно зафрахтувала японська компанія Nippon Yusen.

Хусити захопили судно Galaxy Leader 19 листопада 2023 року у відкритому морі.

З листопада 2023 року хусити здійснили понад 100 нападів на кораблі, що курсують Червоним морем, заявляючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти "руйнівної повітряної і наземної війни Ізраїлю проти ХАМАС в Газі". Вони потопили два судна, захопили ще одне і вбили щонайменше чотирьох моряків, пише Reuters.

Атаки порушили глобальне судноплавство, змусивши компанії змінити маршрути на довші та дорожчі подорожі навколо півдня Африки вже більше року.