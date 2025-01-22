Зеленський: чотири країни проти вступу України в НАТО, але все залежить від США

На його думку, якщо Штати погодяться на вступ України, то будуть згодні й три інші країни.

Чотири країни-члени НАТО проти вступу України до Альянсу. Їхні лідери не були чесними, коли запевняли, що згодом Україна зможе стати частиною блоку, сказав український президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради в Давосі.

За його словами, проти США, Німеччина, Угорщина та Словаччина. Але все залежить від позиції Штатів – якщо вони погодяться, то погодяться й інші.

"Я вважаю, що була слабка позиція Німеччини і Сполучених Штатів. Тому що вони мали діалог з руськими. І я вважаю, що вони програли цей діалог. Програли, тому що вони завжди апелюють до того, що колись були якісь домовленостями з руськими. У мене питання як у українця: а чого ви раптом домовлялись без нас про нас?" – сказав він.

Тому ні в 90-х, ні 2000-х, ні далі ніхто не мав прав домовлятися без України про те, чи є їй місце в НАТО.

"Більшість країн НАТО нас підтримує. Чотири країни нас не підтримує в НАТО: Сполучені Штати, Німеччина, Словаччина і угорці. Але все залежить від Сполучених Штатів", – сказав Зеленський.

На його думку, якщо Дональд Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, вона буде в НАТО.