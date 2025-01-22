Із в’язниць США вийшло понад 200 осіб, причетних до Штурму Капітолію

У США Федеральне бюро в'язниць повідомило про звільнення 211 осіб, які були засуджені за причетність до Штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Про це йдеться у дописі бюро на соцплатформі X.

“У понеділок, 20 січня 2025 року, президент Трамп наказав помилувати понад 200 осіб, які були засудженими за причетність до діяльності 6 січня 2021 року”, ‒ зазначено у ньому.

Того ж дня ФБВ отримало інформацію про помилуваних та передало список закладам, де вони перебували, і ввечері людей почали випускати з в’язниць. Весь процес тривав приблизно 12 годин.

🚨 On Monday, January 20, 2025, President Trump directed a pardon for more than 200 individuals who were convicted defendants associated with the activities of January 6, 2021. The Federal Bureau of Prisons (FBOP) received the release order for those individuals at roughly 9:30… pic.twitter.com/ajid5Jz5bM — Federal Bureau of Prisons (@OfficialFBOP) January 21, 2025