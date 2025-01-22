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Із в’язниць США вийшло понад 200 осіб, причетних до Штурму Капітолію

Ув'язнених почали звільняти 20 січня.

Із в’язниць США вийшло понад 200 осіб, причетних до Штурму Капітолію
Фото: nbcnews.com

У США Федеральне бюро в'язниць повідомило про звільнення 211 осіб, які були засуджені за причетність до Штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Про це йдеться у дописі бюро на соцплатформі X.

“У понеділок, 20 січня 2025 року, президент Трамп наказав помилувати понад 200 осіб, які були засудженими за причетність до діяльності 6 січня 2021 року”, ‒ зазначено у ньому.

Того ж дня ФБВ отримало інформацію про помилуваних та передало список закладам, де вони перебували, і ввечері людей почали випускати з в’язниць. Весь процес тривав приблизно 12 годин.

  • У перший робочий день в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп підписав розпорядження щодо помилування близько 1500 фігурантів справи про масові заворушення у Вашингтоні 6 січня 2021 року.
  • Події 4-річної давнини, які призвели до смерті щонайменше 9 людей через протистояння мітингарів із поліціянтами, президент назвав “днем любові”.
  • Серед тих, кому Трамп пом'якшив покарання, є представники радикальних угруповань Oath Keepers та Proud Boys, які очолювали спроби прихильників республіканця увірватися до Конгресу та перешкодити затвердженню результатів виборів. За версією слідчих, вони вчинили тяжкі насильницькі злочини – але тепер зможуть уникнути тривалих тюремних термінів. 
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