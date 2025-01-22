Зеленський зустрівся з президентом Ізраїлю на полях форуму в Давосі: обговорили справедливий мир

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з ізраїльським колегою Іцхаком Герцогом на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Вони обговорили "важливі питання українсько-ізраїльської співпраці".

Відео зустрічі український президент опублікував у Telegram. За словами Зеленського, вони обговорили справедливий мир для України.

"Україна рада, що люди, які були в полоні, повертаються додому. Спільні виклики, взаємодія передусім у безпековій сфері та шляхи досягнення справедливого миру для України були серед основних наших тем", – сказав він.

За час повномасштабної війни в Україні двосторонніх контактів між українською та ізраїльською владами було небагато. У листопаді 2022 Зеленський говорив з Герцогом телефоном – запросив його взяти участь в ініціативі "Зерно з України".

Декілька разів Зеленський говорив з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. За даними ЗМІ, український президент також висловлював бажання приїхати до Ізраїлю з візитом підтримки цієї країни після того, як на неї напали терористи ХАМАС. Однак поїздка так і не відбулася.