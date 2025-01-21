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Головне за вівторок, 21 січня: майже 110 боєзіткнень, Зеленський в Давосі, шорт-лист Шевченківської премії

Бойові дії на Донеччині, 109 бойових зіткнень, ворожі обстріли, пожежа в турецькому готелі, операція “Залізна стіна”. Яким запам’ятається 1063-й день повномасштабної війни.

Головне за вівторок, 21 січня: майже 110 боєзіткнень, Зеленський в Давосі, шорт-лист Шевченківської премії
Наслідки російського обстрілу Харківщини 21 січня 2025 року

 Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 січня відбулося 109 бойових зіткнень, половина з яких (54) – на Покровському напрямку.

Сім бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, крім того, ворог завдав 21 авіаційного удару (27 КАБ) та здійснив 434 артилерійських обстріли (в тому числі 16 - із РСЗВ).

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 21 січня – в новині.

Президент Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Для участі в заході він сьогодні прибув до Швейцарії.

У виступі, трансльованому Офісом президента, він говорив про майбутнє Європи. Зеленський сказав, що майбутнє – не лише про ідеї, а про людей, про їхнє життя в світі, який постійно змінюється.

Докладніше – в новині.

У справі про побиття неповнолітньої дівчинки у Білій Церкві іншими підлітками оголосили першу підозру – 16-річному юнаку. Підозра стосується катування та вимагання коштів (ч. 1 ст. 127, ч. 4 ст. 189 КК України).

В Офісі генпрокурора повідомили, що, за даними слідства, підозрюваний разом із групою інших людей залякував 12-річну дівчинку і неодноразово бив її. Потім він розпилив їй в обличчя сльозогінну речовину. "Також юнак чинив на потерпілу психологічний тиск та вимагав у неї 15 тис грн. Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії з метою встановлення обставин події та притягнення всіх винних до відповідальності", – йдеться у повідомленні.

До поліції з заявою про побиття дитини звернулася її мама.

Докладніше про справу – в новині.

Лікарі попереджають про небезпечний для дітей тренд у TikTok – створення петарди із засобом очищення труб “Кріт”.

Після хімічної реакції пляшка вибухає, що може призвести до серйозних травм. За останній тиждень в Охматдиті госпіталізували чимало дітей із подібними травмами.

Більше інформації – в новині.

Оголошено короткий список номінантів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року.

У восьми категоріях – 22 кандидати, повідомляється на сайті премії.

Хто претендує на премію в категоріях "Література" та "Публіцистика і журналістика" – в новині.

Лауреатів Шевченківської премії зазвичай офіційно оголошують 9 березня, в річницю народження Тараса Шевченка.

У Туреччині в готелі на гірськолижному курорті внаслідок пожежі загинули десятки людей.

За останніми даними, 66 осіб загинули і 51 поранена.

Пожежа сталася у вівторок у готелі на гірськолижному курорті Карталкая в районі Болу на півночі Туреччини. Займання виникло на четвертому поверсі 11-поверхового готелю близько 3:30. На місце події прибули 30 пожежних машин і 28 автомобілів швидкої допомоги.

Подробиці – в новині.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у соцмережі Х оголосив про початок військової операції “Залізна стіна” у місті Дженін у Палестинській Автономії (Західний берег річки Йордан).

За його словами, сьогодні розпочалась “масштабна та важлива військова операція з викорінення тероризму в Дженіні – “Залізна стіна”.

Зазначимо, що нещодавно Ізраїль і ХАМАС досягли перемир’я у смузі Гази і обмінялися першими заручниками.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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