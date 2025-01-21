Головне за вівторок, 21 січня: майже 110 боєзіткнень, Зеленський в Давосі, шорт-лист Шевченківської премії

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 січня відбулося 109 бойових зіткнень, половина з яких (54) – на Покровському напрямку.
Сім бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, крім того, ворог завдав 21 авіаційного удару (27 КАБ) та здійснив 434 артилерійських обстріли (в тому числі 16 - із РСЗВ).
Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 21 січня – в новині.
Президент Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Для участі в заході він сьогодні прибув до Швейцарії.
У виступі, трансльованому Офісом президента, він говорив про майбутнє Європи. Зеленський сказав, що майбутнє – не лише про ідеї, а про людей, про їхнє життя в світі, який постійно змінюється.
Докладніше – в новині.
У справі про побиття неповнолітньої дівчинки у Білій Церкві іншими підлітками оголосили першу підозру – 16-річному юнаку. Підозра стосується катування та вимагання коштів (ч. 1 ст. 127, ч. 4 ст. 189 КК України).
В Офісі генпрокурора повідомили, що, за даними слідства, підозрюваний разом із групою інших людей залякував 12-річну дівчинку і неодноразово бив її. Потім він розпилив їй в обличчя сльозогінну речовину. "Також юнак чинив на потерпілу психологічний тиск та вимагав у неї 15 тис грн. Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії з метою встановлення обставин події та притягнення всіх винних до відповідальності", – йдеться у повідомленні.
До поліції з заявою про побиття дитини звернулася її мама.
Докладніше про справу – в новині.
Лікарі попереджають про небезпечний для дітей тренд у TikTok – створення петарди із засобом очищення труб “Кріт”.
Після хімічної реакції пляшка вибухає, що може призвести до серйозних травм. За останній тиждень в Охматдиті госпіталізували чимало дітей із подібними травмами.
Більше інформації – в новині.
Оголошено короткий список номінантів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року.
У восьми категоріях – 22 кандидати, повідомляється на сайті премії.
Хто претендує на премію в категоріях "Література" та "Публіцистика і журналістика" – в новині.
Лауреатів Шевченківської премії зазвичай офіційно оголошують 9 березня, в річницю народження Тараса Шевченка.
У Туреччині в готелі на гірськолижному курорті внаслідок пожежі загинули десятки людей.
За останніми даними, 66 осіб загинули і 51 поранена.
Пожежа сталася у вівторок у готелі на гірськолижному курорті Карталкая в районі Болу на півночі Туреччини. Займання виникло на четвертому поверсі 11-поверхового готелю близько 3:30. На місце події прибули 30 пожежних машин і 28 автомобілів швидкої допомоги.
Подробиці – в новині.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у соцмережі Х оголосив про початок військової операції “Залізна стіна” у місті Дженін у Палестинській Автономії (Західний берег річки Йордан).
За його словами, сьогодні розпочалась “масштабна та важлива військова операція з викорінення тероризму в Дженіні – “Залізна стіна”.
Зазначимо, що нещодавно Ізраїль і ХАМАС досягли перемир’я у смузі Гази і обмінялися першими заручниками.
Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.
Тримаймося і наближаємо Перемогу!