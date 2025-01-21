Нетаньягу оголосив про початок військової операції “Залізна стіна” у місті Дженін на Західному березі ріки Йордан

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про початок військової операції “Залізна стіна” у місті Дженін у Палестинській Автономії (Західний берег річки Йордан).

Про це він повідомив у соцмережі Х.

За його словами, сьогодні розпочалась “масштабна та важлива військова операція з викорінення тероризму в Дженіні – “Залізна стіна”.

“Це ще один крок до досягнення поставленої нами мети – зміцнення безпеки в Юдеї та Самарії. Ми діємо методично та рішуче проти іранської осі, куди б вона не направляла свою зброю – до Гази, Лівану, Сирії, Ємену, Юдеї та Самарії”, – написав Нетаньягу.

Зазначимо, що нещодавно Ізраїль і ХАМАС досягли перемир’я у смузі Гази і обмінялися першими заручниками.