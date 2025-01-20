МЗС України закликає Ізраїль та ХАМАС дотримуватися зобов'язань щодо припинення вогню

МЗС України вітає домовленості між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС щодо "стабілізації" у Смузі Гази та звільнення полонених. Водночас зовнішньополітичне відомство закликає сторони "неухильно дотримуватися взятих на себе зобов’язань".
Про це йдеться у заяві МЗС України.
У відомстві наголошують, що "високо оцінюють" посередницькі зусилля США, Катару і Єгипту, завдяки яким вдалося домовитися про звільнення заручників та досягти взаємоприйнятних підходів щодо майбутніх етапів стабілізації ситуації у цьому регіоні.
"Наголошуємо, що критично важливим залишається забезпечення безперешкодного доступу до Сектору Гази причетних структур ООН та міжнародних організацій задля надання невідкладної допомоги палестинцям. Україна й надалі надаватиме гуманітарну підтримку палестинцям, допомагатиме зусиллям із подолання гуманітарної катастрофи", — йдеться у повідомленні.
У МЗС наголошують, що у контексті перспектив нормалізації в регіоні "практична реалізація принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, які житимуть поруч у мирі й безпеці, є єдиним шляхом для досягнення сталого миру".
- 15 січня стало відомо, що переговорники досягли угоди про припинення вогню в Смузі Гази між Ізраїлем і ХАМАС.
- На першому етапі перемир'я планується поступове звільнення 33 заручників, утримуваних ХАМАС в Газі, і понад 700 палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях.
- Вчора, 19 січня, терористичне угруповання ХАМАС відпустило трьох ізраїльтянок ‒ це перші з кількох десятків заручників, які мають бути звільнені в рамках нової угоди про припинення вогню в Смузі Гази.