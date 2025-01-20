МЗС України закликає Ізраїль та ХАМАС дотримуватися зобов'язань щодо припинення вогню

У відомстві наголошують на забезпеченні безперешкодного доступу до Смуги Гази.

МЗС України вітає домовленості між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС щодо "стабілізації" у Смузі Гази та звільнення полонених. Водночас зовнішньополітичне відомство закликає сторони "неухильно дотримуватися взятих на себе зобов’язань".

Про це йдеться у заяві МЗС України.

У відомстві наголошують, що "високо оцінюють" посередницькі зусилля США, Катару і Єгипту, завдяки яким вдалося домовитися про звільнення заручників та досягти взаємоприйнятних підходів щодо майбутніх етапів стабілізації ситуації у цьому регіоні.

"Наголошуємо, що критично важливим залишається забезпечення безперешкодного доступу до Сектору Гази причетних структур ООН та міжнародних організацій задля надання невідкладної допомоги палестинцям. Україна й надалі надаватиме гуманітарну підтримку палестинцям, допомагатиме зусиллям із подолання гуманітарної катастрофи", — йдеться у повідомленні.

У МЗС наголошують, що у контексті перспектив нормалізації в регіоні "практична реалізація принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, які житимуть поруч у мирі й безпеці, є єдиним шляхом для досягнення сталого миру".