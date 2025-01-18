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ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині

Загалом державі заподіяно шкоди на майже мільйон гривень.

ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
Фото: ДБР

ДБР повідомило про підозру синові чинного народного депутата України. Його підозрюють у заволодінні коштами однієї із селищних громад Львівської області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР задокументували схему розкрадання бюджетних коштів Верхньосиньовидненської селищної ради Сколівського району Львівщини. До оборудки причетний син чинного народного депутата України", — інформують у відомстві.

Відомо, що з вересня по грудень 2019 року, син нардепа спільно із службовими особами селищної ради та посадовцями підконтрольних йому комерційних структур розробили протиправний механізм із заволодіння бюджетними коштами громади. 

"Оборудка була реалізована під час придбання та поставки обладнання з комплектуючими матеріалами у межах об’єкту "Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів відновлювальних джерел енергії", — додають у ДБР.

У результаті незаконної діяльності державі заподіяно шкоди на майже мільйон гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та його батька.

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