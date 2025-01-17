У лютому у США відбудеться тиждень адвокації України

У Вашингтоні з 3 по 8 лютого відбудеться Ukrainian Week – адвокаційний тиждень, що має на меті посилення партнерства між двома країнами.

Як зазначив організатор заходу, колишній народний депутат Павло Унгурян, "Український тиждень" складатиметься із серії зустрічей, заходів і круглих столів, які об’єднають представників України та США. Метою цього заходу є посилення партнерства між країнами, поглиблення економічних, культурних і політичних зв’язків, а також залучення союзників у консервативних політичних і бізнесових колах США. А також зміцнення відносин між українським та американським народами.

Цьогоріч захід зосередиться на важливих темах:

Вплив України на геополітичну стабільність у регіоні.

Залучення американського бізнесу до відбудови України.

Роль культурної дипломатії та міжлюдських зв’язків у зміцненні партнерства.

Протягом тижня заплановані, зокрема, саміт партнерства, молитовний сніданок, бізнесові форуми, зустрічі з діаспорою, жіночий форум, релігійні саміти, культурні заходи.

"Ukrainian Week у Вашингтоні – це не просто захід, це стратегічний майданчик, де формується майбутнє українсько-американського партнерства. Ми закладаємо основу для нових альянсів, зміцнюємо довіру та демонструємо світові, що Україна – сильний гравець, готовий до глобальних викликів і спільних перемог," – наголосив організатор заходу, Павло Унгурян.

Українську делегацію представлятимуть народні депутати, релігійні діячі, дипломати, експерти зі сфер політики, економіки, медіа й культури.

“Дві речі, які я буду артикулювати під час українського тижня у Вашингтоні: Перше - культурна дипломатія: ми бачимо у програмі нашої делегації два перших пункти: відвідування памʼятників Тарасу Шевченку та жертвам Голодомору. Скільки памʼятників видатним американцям є в Україні? Нуль. … Важко говорити про рівноправну культурну співпрацю, коли на майже як четвертий рік війни в Україні не знайшлося політичної і громадської волі для символічного жесту вдячності американському народові, який надав нам 170 мільярдів доларів.

Друге — це Вісь зла. Для американців та особливо республіканців наріжним каменем нині є питання нелегальної міграції. Я зібрав достатньо доказів, аби підтвердити, що кооперація Росії, Куби, Ірану, Нікарагуа та Венесуели фінансово та логістично сприяє нелегалам дістатися до кордону США. Ми маємо спільних ворогів, і про це потрібно нагадувати як на українському сніданку, так і в кожному кабінеті конгресу”, заявив - Мар'ян Заблоцький, народний депутат України.

Нагадаємо, 20 січня у США відбудеться інавгурація новообраного президента Дональда Трампа.