Трамп прагне зібрати на інавгурації якомога більше лідерів держав

Запрошення очільнику комуністичного Китаю Сі Цзінпіню відвідати інавгурацію 20 січня є частиною плану обраного президента США Дональда Трампа перетворити подію на зібрання "якомога більшої кількості лідерів держав", стверджують джерела в оточенні республіканця.

Як пише CNN, Трамп "хоче глобальної сцени" і настільки переймається питанням гостей інавгурації, що навіть диктує текст для листів-запрошень. Його хаотична й імпульсивна поведінка створює для радників проблему, коли "вони іноді не розуміють, кого вже запросили, а кого ні".

Відомо, що вже отримали особисте запрошення від самого Трампа або його найближчих довірених осіб троє ідеологічно близьких до нього лідерів - прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Аргентини Хав'єр Мілей та президент Сальвадору Наїб Букеле.

Трамп також висловив бажання запросити тих політиків, перебування яких у Вашингтоні, на думку радників, "пов'язане з певним ризиком". Про кого йдеться, не уточнюється.

Хто точно не в захваті від планів обраного президента - це Секретна служба США. Відповідно до протоколу, вона має гарантувати безпеку будь-якого глави держави, який ступить на американську землю. Окрім того, саме на це відомство покладена відповідальність за охорону самого Трампа, Джо Байдена та будь-якого іншого з президентів США, які вирішать відвідати церемонію.