Почесна спікерка Конгресу США Ненсі Пелосі потрапила до лікарні

84-річна політикиня зазнала ушкодження під час візиту до Люксембургу.

Перша в історії США жінка-спікерка Палати представників Ненсі Пелосі під час поїздки до Люксембургу у складі двопартійної делегації Конгресу потрапила до лікарні.

Як пише Reuters, колишня очільниця законодавчого органу брала участь у візиті американських депутатів на честь 80-ої річниці початку Битви за Арденни - переможної для союзників операції у Другій світовій війні. За неоприлюднених обставин Пелосі зазнала травми, через яку була змушена звернутися за допомогою медиків.

Речник політикині заявив, що почесна спікерка "отримала найвищий рівень піклування лікарів" і, попри потребу залишатися під наглядом, "продовжує працювати".

Для представників найстаршого покоління американської політики це вже другий випадок ушкоджень за тиждень. Раніше у Капітолії впав республіканський сенатор Мітч Макконелл, якому нині 82 роки.