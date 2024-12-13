ЗМІ: міністри закордонних справ Євросоюзу наступного понеділка обговорять події в Грузії

Наступного понеділка відбудуться обговорення Грузії між міністрами закордонних справ Євросоюзу та “можливі нові заходи, які необхідно вжити”.

Про це повідомив головний редактор європейського бюро Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

“У понеділок на порядку денному два питання: індивідуальні санкції в рамках глобального “списку Магнітського” ЄС – ймовірно, заблоковані Угорщиною”, - написав журналіст.

Крім того, додав Йозвяк, міністри розглянуть можливість призупинити видачу віз для власників грузинських дипломатичних паспортів.

two things on the table on Monday: individual sanctions under the EU global "Magnitsky" list- likely blocked by 🇭🇺 and possibility to suspend visa lib for 🇬🇪diplomatic passport holders https://t.co/sKWK0DoGn0 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 13, 2024