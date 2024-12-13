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ЗМІ: міністри закордонних справ Євросоюзу наступного понеділка обговорять події в Грузії

Міністри розглянуть можливість призупинити видачу віз для власників грузинських дипломатичних паспортів.

ЗМІ: міністри закордонних справ Євросоюзу наступного понеділка обговорять події в Грузії
Фото: EPAUPG

Наступного понеділка відбудуться обговорення Грузії між міністрами закордонних справ Євросоюзу та “можливі нові заходи, які необхідно вжити”.

Про це повідомив головний редактор європейського бюро Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

“У понеділок на порядку денному два питання: індивідуальні санкції в рамках глобального “списку Магнітського” ЄС – ймовірно, заблоковані Угорщиною”, - написав журналіст.

Крім того, додав Йозвяк, міністри розглянуть можливість призупинити видачу віз для власників грузинських дипломатичних паспортів.

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  • США запровадили візові обмеження до грузинських політиків, зокрема до міністрів, членів парламенту, правоохоронців та силовиків.

  • Литва, Латвія та Естонія запровадили обмеження щодо голови правлячої партії Грузії “Грузинська мрія” Бідзіни Іванішвілі й низки грузинських посадовців, а Нідерланди закликатимуть ЄС призупинити безвізовий режим для Грузії.

  • На події у Грузії відреагував і президент України. Зеленський впровадив санкції.

  • 28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років та є проросійською.

  • Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі.
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