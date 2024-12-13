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Reuters: наступного тижня Зеленський їде до Брюсселя на зустріч з лідерами НАТО і ЄС

Захід організовує генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Reuters: наступного тижня Зеленський їде до Брюсселя на зустріч з лідерами НАТО і ЄС
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський наступної середи проведе у Брюсселі зустріч із лідерами Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО, передає Reuters із посиланням на джерела.

Йтиметься про підтримку нашої держави у війні з Росією.

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Ця зустріч відбудеться на тлі побоювань, що США як найбільше джерело підтримки України змінять свою поведінку після інавгурації Дональда Трампа.

 «Це буде зустріч, на якій не будуть ухвалені конкретні рішення, а скоріше політична зустріч для обговорення майбутніх тижнів і місяців», — повідомило джерело агенції.

Цю зустріч організує генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Вона відбудеться у той же день, коли лідери зберуться на саміті ЄС-Західні Балкани в Брюсселі. Заплановані спільна і декілька двосторонніх зустрічей за участі Зеленського.

  • Цього місяця з’явилася інформація, що Франція і Британія обговорюють розміщення своїх військ в Україні як гарантію безпеки.
  • Днями Володимир Зеленський заявив, що готовий подумати над ідеєю розміщення іноземних військ в Україні як гарантію безпеки поки Київ не стане членом НАТО. Про це він сказав під час зустрічі із лідером німецької опозиції Фрідріхом Мерцом.
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