Reuters: наступного тижня Зеленський їде до Брюсселя на зустріч з лідерами НАТО і ЄС

Президент України Володимир Зеленський наступної середи проведе у Брюсселі зустріч із лідерами Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО, передає Reuters із посиланням на джерела.

Йтиметься про підтримку нашої держави у війні з Росією.

Ця зустріч відбудеться на тлі побоювань, що США як найбільше джерело підтримки України змінять свою поведінку після інавгурації Дональда Трампа.

«Це буде зустріч, на якій не будуть ухвалені конкретні рішення, а скоріше політична зустріч для обговорення майбутніх тижнів і місяців», — повідомило джерело агенції.

Цю зустріч організує генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Вона відбудеться у той же день, коли лідери зберуться на саміті ЄС-Західні Балкани в Брюсселі. Заплановані спільна і декілька двосторонніх зустрічей за участі Зеленського.