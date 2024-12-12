Україна і Британія провели четвертий раунд переговорів щодо укладення угоди про перехід до глибшого партнерства

Україна і Велика Британія провели четвертий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента України.

Сторони проаналізували зміни до проєкту документа та відзначили суттєвий прогрес у погодженні його ключових розділів, зазначили в ОПУ.

"Укладення нової угоди про сильніше та глибше партнерство між нашими державами стане важливим практичним свідченням того, що Велика Британія була, є й буде надійним другом і партнером України в усіх сферах – від безпеки до економіки, від правової співпраці до культури й мистецтва", – заявив заступник керівника Офісу Ігор Жовква.

Делегації України і Британії погодили наступні кроки щодо подальшої роботи над текстом угоди.