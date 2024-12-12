Журнал Time обрав Дональда Трампа людиною року

Видання зазначає, що цього року вибір не був важким.

Впливовий американський журнал Time обрав новообраного президента США Дональда Трампа людиною року.

Як зазначає видання, протягом 97 років редактори TIME обирали Людину року: людину, яка, на краще або на гірше, зробила найбільше для формування світу та потрапляла до заголовків газет за останні 12 місяців. Було багато років, коли цей вибір був важким. Але не у 2024 році.

З того часу, як він балотувався в президенти в 2015 році, можливо, ніхто не зіграв більшої ролі в зміні курсу політики та історії, ніж Трамп. Він шокував багатьох, потрапивши до Білого дому у 2016 році, а потім керував США у хаотичний період, який включав перший рік пандемії, а також період загальнонаціональних протестів, який закінчився його поразкою на виборах із перевагою в 7 мільйонів голосів і провокацією – нападом на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Видання зазначає, що якщо цей момент (напад на Капітолій) став найнижчою точкою Трампа, то сьогодні ми спостерігаємо його апофеоз.

“На порозі його другого президентства всі ми – від його найфанатичніших прихильників до найпалкіших критиків – живемо в епоху Трампа”, – пише Time.

Зазначається, що він переміг своїх конкурентів-республіканців майже за рекордно короткий термін. Тижнями він проводив передвиборчу кампанію переважно в залі суду Нью-Йорка, де його судили за 34 пунктами звинувачення. Його єдині дебати з президентом Джо Байденом у червні призвели до виходу його опонента з перегонів.

Через шістнадцять днів він пережив спробу вбивства на передвиборчому мітингу.

Далі він перевершив віцепрезидента Камалу Харріс, вигравши всі 7 хитких штатів і вийшовши з виборів на піку своєї популярності.

Екзит-поли показують, що він отримав найбільший відсоток темношкірих американців для республіканців з часів Джеральда Форда та найбільше латиноамериканців серед усіх кандидатів від Республіканської партії з часів Джорджа Буша.

Жінки, чий гнів через обмеження репродуктивних прав вважався оплотом для демократів, рухалися не від нього, а до нього.

За кілька тижнів Трамп повернеться до Овального кабінету з чіткими намірами: імпортні мита, депортація мільйонів і погрози пресі.