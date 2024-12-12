Журнал Time обрав Дональда Трампа людиною року

Впливовий американський журнал Time обрав новообраного президента США Дональда Трампа людиною року.
Як зазначає видання, протягом 97 років редактори TIME обирали Людину року: людину, яка, на краще або на гірше, зробила найбільше для формування світу та потрапляла до заголовків газет за останні 12 місяців. Було багато років, коли цей вибір був важким. Але не у 2024 році.
З того часу, як він балотувався в президенти в 2015 році, можливо, ніхто не зіграв більшої ролі в зміні курсу політики та історії, ніж Трамп. Він шокував багатьох, потрапивши до Білого дому у 2016 році, а потім керував США у хаотичний період, який включав перший рік пандемії, а також період загальнонаціональних протестів, який закінчився його поразкою на виборах із перевагою в 7 мільйонів голосів і провокацією – нападом на Капітолій США 6 січня 2021 року.
Видання зазначає, що якщо цей момент (напад на Капітолій) став найнижчою точкою Трампа, то сьогодні ми спостерігаємо його апофеоз.
“На порозі його другого президентства всі ми – від його найфанатичніших прихильників до найпалкіших критиків – живемо в епоху Трампа”, – пише Time.
Зазначається, що він переміг своїх конкурентів-республіканців майже за рекордно короткий термін. Тижнями він проводив передвиборчу кампанію переважно в залі суду Нью-Йорка, де його судили за 34 пунктами звинувачення. Його єдині дебати з президентом Джо Байденом у червні призвели до виходу його опонента з перегонів.
Через шістнадцять днів він пережив спробу вбивства на передвиборчому мітингу.
Далі він перевершив віцепрезидента Камалу Харріс, вигравши всі 7 хитких штатів і вийшовши з виборів на піку своєї популярності.
Екзит-поли показують, що він отримав найбільший відсоток темношкірих американців для республіканців з часів Джеральда Форда та найбільше латиноамериканців серед усіх кандидатів від Республіканської партії з часів Джорджа Буша.
Жінки, чий гнів через обмеження репродуктивних прав вважався оплотом для демократів, рухалися не від нього, а до нього.
За кілька тижнів Трамп повернеться до Овального кабінету з чіткими намірами: імпортні мита, депортація мільйонів і погрози пресі.