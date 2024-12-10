Зеленський і Туск домовилися про обмін візитами у найближчий час

10 грудня Володимир Зеленський провів розмову з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском.
За словами Зеленського, сторони обговорили питання прогресу України на євроінтеграційному треку, а також пріоритети піврічного головування Польщі в Раді ЄС, що розпочнеться у січні. Крім того, лідери домовилися про обмін візитами найближчим часом.
У вечірньому відеозверненні український президент зазначив, що триває підготовка графіку «зустрічей та перемовин на цей місяць, щоб зробити якнайбільше».
«Спланували під час розмови нашу спільну роботу цими тижнями й також у наступному році, коли почнеться головування Польщі в Європейському Союзі», - додав Зеленський.
- 10 грудня з'явилася заява Туска про те, що мирні переговори щодо війни на Україні можуть розпочатися вже цієї зими.