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Зеленський і Туск домовилися про обмін візитами у найближчий час

Також ішлося про пріоритети піврічного головування Польщі в Раді ЄС.

Зеленський і Туск домовилися про обмін візитами у найближчий час
Прем'єр Польщі Дональд Туск і Президент України Володимир Зеленський у Києві 22 січня 2024 року
Фото: ОПУ

10 грудня Володимир Зеленський провів розмову з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском.

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За словами Зеленського, сторони обговорили питання прогресу України на євроінтеграційному треку, а також пріоритети піврічного головування Польщі в Раді ЄС, що розпочнеться у січні. Крім того, лідери домовилися про обмін візитами найближчим часом.

У вечірньому відеозверненні український президент зазначив, що триває підготовка графіку «зустрічей та перемовин на цей місяць, щоб зробити якнайбільше». 

«Спланували під час розмови нашу спільну роботу цими тижнями й також у наступному році, коли почнеться головування Польщі в Європейському Союзі», - додав Зеленський.

  • 10 грудня з'явилася заява Туска про те, що мирні переговори щодо війни на Україні можуть розпочатися вже цієї зими.
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