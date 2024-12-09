Шмигаль обговорив із Фрідріхом Мерцом німецько-українське оборонне виробництво

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із головою фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Німеччини Фрідріхом Мерцом. Під час зустрічі сторони обговорили розвиток спільних оборонних виробництв.

Про це Денис Шмигаль повідомив у соцмережах.

"Відзначив лідерство пана Мерца в підтримці України, яку він продемонстрував ще на початку повномасштабного вторгнення. Він став першим німецьким політиком, хто тоді відвідав нашу державу. Подякував за чітку, послідовну і сильну позицію щодо надання Україні зброї та засобів ППО", — зазначив Шмигаль.

Також зосередилися на питаннях військової та фінансової підтримки та важливості справедливого завершення війни. А також — розвиток спільних оборонних виробництв.

"Ми зацікавлені у подальшому розширенні переліку проєктів німецьких компаній в Україні, перш за все в контексті спільного виробництва зброї, боєприпасів та комплектацій. Системи ППО залишаються критично важливим аспектом протидії ракетним та дроновим атакам росії", — додав Прем'єр.

Сторони торкнулися пунктів Плану перемоги, представленого Президентом Володимиром Зеленським. Шмигаль наголосив, що членство в НАТО є надважливим для України, насамперед у частині отримання довгострокових гарантій безпеки та досягнення тривалого миру. Він подякував Мерцу за розуміння цієї позиції.

"Україна розраховує на своєчасну та повну імплементацію рішення G7 щодо допомоги у розмірі 50 млрд доларів, що покриваються за рахунок заморожених російських активів. Ми також очікуємо, що будуть конфісковані всі російські активи на користь відновлення України", — наголосив Шмигаль.

Він подякував Німеччині за лідерську допомогу в усіх напрямках, а також особисто Мерцу за підтримку України, її європейських та євроатлантичних амбіцій.