Зеленський обговорив із естонським прем'єром посилення України на полі бою

Це перший візит Крістена МІхала до України.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, який вперше прибув до нашої країни.

Про це глава держави написав у телеграмі.

"Зустрівся з Премʼєр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Вітаю з першим візитом до України. Дякую Естонії, уряду та всьому естонському народові за віддану підтримку нашої країни та людей від самого початку повномасштабного вторгнення", – зазначив Зеленський.

За його словами, на зустрічі говорили про те, як посилити позиції України і на полі бою, і дипломатично, щоб гарантувати справедливий і тривалий мир не лише для України, а й для всієї Європи.

"Цінуємо чітку позицію Естонії щодо нашого майбутнього членства і у Європейському Союзі, і в Північноатлантичному альянсі та розраховуємо на продовження цієї підтримки", – написав президент.

За результатами перемовин прем’єр-міністрів України та Естонії Дениса Шмигаля та Крістена Міхала у Києві підписали спільну заяву, в якій задекларували зміцнення двосторонньої партнерської співпраці та беззастережну політичну підтримку Києва з боку Таллінна з усіх важливих питань.