Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив із естонським прем'єром посилення України на полі бою

Це перший візит Крістена МІхала до України.

Зеленський обговорив із естонським прем'єром посилення України на полі бою
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал під час зустрічі із Володимиром Зеленським
Фото: Скріншот відео із телеграм-каналу Зеленського

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, який вперше прибув до нашої країни.

Про це глава держави написав у телеграмі. 

"Зустрівся з Премʼєр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Вітаю з першим візитом до України. Дякую Естонії, уряду та всьому естонському народові за віддану підтримку нашої країни та людей від самого початку повномасштабного вторгнення", – зазначив Зеленський. 

За його словами, на зустрічі говорили про те, як посилити позиції України і на полі бою, і дипломатично, щоб гарантувати справедливий і тривалий мир не лише для України, а й для всієї Європи. 

"Цінуємо чітку позицію Естонії щодо нашого майбутнього членства і у Європейському Союзі, і в Північноатлантичному альянсі та розраховуємо на продовження цієї підтримки", – написав президент. 

За результатами перемовин прем’єр-міністрів України та Естонії Дениса Шмигаля та Крістена Міхала у Києві підписали спільну заяву, в якій задекларували зміцнення двосторонньої партнерської співпраці та беззастережну політичну підтримку Києва з боку Таллінна з усіх важливих питань. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies