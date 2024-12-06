Зеленський зустрінеться із Макроном у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон прийме українського колегу Володимира Зеленського в Єлисейському палаці.
Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Зазначається, що Макрон прийме обраного президента США Дональда Трампа, а потім Володимира Зеленського. Після цього Макрон вирушить на відкриття Собору Паризької Богоматері.
Уточнюється, що зустріч французького президента з Трампом відбудеться о 17:00 за Києвом, а з Володимиром Зеленським – о 18:00.
Водночас наразі невідомо, чи запланована зустріч між Дональдом Трампом і Зеленським. Раніше про можливість такої зустрічі чи у двосторонньому, чи у тристоронньому форматі за участі Макрона, повідомляли ЗМІ.
для своєї першої закордонної поїздки у статусі обраного президента Сполучених Штатів.