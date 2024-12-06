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У Верховній Раді склали присягу двоє нових депутатів

Зараз у парламенті працює 401 народний обранець. 

У Верховній Раді склали присягу двоє нових депутатів
Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 6 грудня, у Верховній Раді двоє народних депутатів склали присягу.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. 

"Новий член Парламенту Таміла Ташева прийняла зараз присягу і офіційно стала народним депутатом України", – написав він у телеграмі. 

Вона замінить Олега Макарова.  

Також прийняв присягу Богдан Лукашук, який поповнить склад «Батьківщини» замість Альони Шкрум.

Тепер у парламенті працює 401 народний обранець. 

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Таміла Ташева донедавна була представницею президента України в Криму. Вона – співзасновниця проєкту "КримSOS”. У 2022-203 була членом наглядової ради Українського інституту. У 2014-2019 на громадських засадах допомагала нардепу Мустафі Джемільову.

Богдан Лукашук раніше був депутатом Хмельницької міської ради. Був заступником директора виробничо-комерційного підприємства "Явір-Інвест".

  • Олег Макаров помер у жовтні. Він був секретарем комітету з питань правової політики, правником, громадським діячем, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України".
  • Нещодавно Альона Шкрум сама оголосила про складання депутатських повноважень. Її рішення підтримали нардепи.

 

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