У Верховній Раді склали присягу двоє нових депутатів

Зараз у парламенті працює 401 народний обранець.

Сьогодні, 6 грудня, у Верховній Раді двоє народних депутатів склали присягу.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

"Новий член Парламенту Таміла Ташева прийняла зараз присягу і офіційно стала народним депутатом України", – написав він у телеграмі.

Вона замінить Олега Макарова.

Також прийняв присягу Богдан Лукашук, який поповнить склад «Батьківщини» замість Альони Шкрум.

Тепер у парламенті працює 401 народний обранець.

Таміла Ташева донедавна була представницею президента України в Криму. Вона – співзасновниця проєкту "КримSOS”. У 2022-203 була членом наглядової ради Українського інституту. У 2014-2019 на громадських засадах допомагала нардепу Мустафі Джемільову.

Богдан Лукашук раніше був депутатом Хмельницької міської ради. Був заступником директора виробничо-комерційного підприємства "Явір-Інвест".