У Верховній Раді склали присягу двоє нових депутатів

Сьогодні, 6 грудня, у Верховній Раді двоє народних депутатів склали присягу.
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
"Новий член Парламенту Таміла Ташева прийняла зараз присягу і офіційно стала народним депутатом України", – написав він у телеграмі.
Вона замінить Олега Макарова.
Також прийняв присягу Богдан Лукашук, який поповнить склад «Батьківщини» замість Альони Шкрум.
Тепер у парламенті працює 401 народний обранець.
Таміла Ташева донедавна була представницею президента України в Криму. Вона – співзасновниця проєкту "КримSOS”. У 2022-203 була членом наглядової ради Українського інституту. У 2014-2019 на громадських засадах допомагала нардепу Мустафі Джемільову.
Богдан Лукашук раніше був депутатом Хмельницької міської ради. Був заступником директора виробничо-комерційного підприємства "Явір-Інвест".
- Олег Макаров помер у жовтні. Він був секретарем комітету з питань правової політики, правником, громадським діячем, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України".
- Нещодавно Альона Шкрум сама оголосила про складання депутатських повноважень. Її рішення підтримали нардепи.