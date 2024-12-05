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Зеленський – про 30-річчя Будапештського меморандуму: «Жодного дня цей документ не працював»

Президент сказав, що меморандум мав «масштабне значення», коли був підписаний, але «сьогодні навіть на багато слів не заслуговує».

Зеленський – про 30-річчя Будапештського меморандуму: «Жодного дня цей документ не працював»
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Будапештський меморандум, укладений 30 років тому, жодного дня не працював.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 5 грудня.

«Сьогодні – 30 років Будапештському меморандуму. Десять років війни. Жодного дня цей документ не працював. І через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо», - зазначив глава держави.

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Зеленський додав, що потрібні дієві гарантії. «Тобто реальне союзництво та реалістичний безпековий фундамент усередині країни. Зброя, яка дає змогу захиститись і стримати ворога. І єдність, яка допомагає вистояти навіть у найскладніші моменти. Працюємо над кожним з елементів безпеки», - сказав глава держави, зауваживши, що меморандум мав «масштабне значення», коли був підписаний, але «сьогодні навіть на багато слів не заслуговує».

  • Нинішні кордони України були гарантовані з боку США, Великобританії і Росії відповідно до підписаного Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) 1994 року. 
  • У 2014 році Росія - одна з країн-підписантів меморандуму - анексувала Крим, а потім ввела війська на територію Донбасу. Росія заявляла, що дотримується Будапештського меморандуму тим, що не загрожує Україні застосуванням ядерної зброї.
  • У 2018-му другий президент України Леонід Кучма назвав Будапештський меморандум однією з основних помилок, допущених владою за часів незалежності.
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