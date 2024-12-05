Зеленський – про 30-річчя Будапештського меморандуму: «Жодного дня цей документ не працював»

Президент сказав, що меморандум мав «масштабне значення», коли був підписаний, але «сьогодні навіть на багато слів не заслуговує».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Будапештський меморандум, укладений 30 років тому, жодного дня не працював.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 5 грудня.

«Сьогодні – 30 років Будапештському меморандуму. Десять років війни. Жодного дня цей документ не працював. І через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо», - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що потрібні дієві гарантії. «Тобто реальне союзництво та реалістичний безпековий фундамент усередині країни. Зброя, яка дає змогу захиститись і стримати ворога. І єдність, яка допомагає вистояти навіть у найскладніші моменти. Працюємо над кожним з елементів безпеки», - сказав глава держави, зауваживши, що меморандум мав «масштабне значення», коли був підписаний, але «сьогодні навіть на багато слів не заслуговує».