Буданов доповів щодо намірів Росії на найближчий час та ситуації в Сирії

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення розповів про доповідь очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо намірів держави-агресора Росії на найближчий час.

Також Кирило Буданов поінформував щодо ситуації в Сирії – "те, як зміна розстановки сил у Сирії може змінити глобальні обставини".

"Також була доповідь по ситуації в Грузії. І це в Грузії, звичайно, не лише проблема одного народу й не тільки нашого регіону – як сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії", — зазначає президент.