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Альону Шкрум призначили заступницею міністра розвитку громад

Ще одним заступником призначено Костянтина Ковальчука, який раніше працював в  Укртрансгазі.

Альону Шкрум призначили заступницею міністра розвитку громад
Альона Шкрум
Фото: Макс Требухов

Кабінет міністрів призначив Альону Шкрум першою заступницею міністра розвитку громад та територій.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні у вівторок, 3 грудня.

Ще одним заступником міністра призначено Костянтина Ковальчука. Згідно із його декларацією, до цього він працював в "Укртрансгазі", а його дружина Джаннет Атаєва - в Офісі генпрокурора.

Раніше сьогодні Верховна Рада підтримала складання мандату Шкрум. Вона була народною депутаткою не лише цього скликання, а й попереднього. Входила до складу комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. 

До нинішнього складу ВР Шкрум пройшла за списком, тож тепер фракція "Батьківщини" має отримати нового члена

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