Альону Шкрум призначили заступницею міністра розвитку громад

Кабінет міністрів призначив Альону Шкрум першою заступницею міністра розвитку громад та територій.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні у вівторок, 3 грудня.
Ще одним заступником міністра призначено Костянтина Ковальчука. Згідно із його декларацією, до цього він працював в "Укртрансгазі", а його дружина Джаннет Атаєва - в Офісі генпрокурора.
Раніше сьогодні Верховна Рада підтримала складання мандату Шкрум. Вона була народною депутаткою не лише цього скликання, а й попереднього. Входила до складу комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
До нинішнього складу ВР Шкрум пройшла за списком, тож тепер фракція "Батьківщини" має отримати нового члена