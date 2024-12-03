Альону Шкрум призначили заступницею міністра розвитку громад

Ще одним заступником призначено Костянтина Ковальчука, який раніше працював в Укртрансгазі.

Кабінет міністрів призначив Альону Шкрум першою заступницею міністра розвитку громад та територій.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні у вівторок, 3 грудня.

Ще одним заступником міністра призначено Костянтина Ковальчука. Згідно із його декларацією, до цього він працював в "Укртрансгазі", а його дружина Джаннет Атаєва - в Офісі генпрокурора.

Раніше сьогодні Верховна Рада підтримала складання мандату Шкрум. Вона була народною депутаткою не лише цього скликання, а й попереднього. Входила до складу комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

До нинішнього складу ВР Шкрум пройшла за списком, тож тепер фракція "Батьківщини" має отримати нового члена