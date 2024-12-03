Олексій Чернишов став міністром національної єдності

Олексій Чернишов, який до сьогодні був СЕО "Нафтогазу", став віцепрем'єр-міністром – міністром національної єдності.
За проголосували 327 депутатів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко в telegram. Це вже друга посада Чернишова в уряді: в 2020-2022 він був міністром з питань громад і територій.
До міністерської посади Олексій Чернишов був головою Київської обласної державної адміністрації.
Міністерство національної єдності
- Міністерства національної єдності України ще не існує. Вперше ідею створення міністерства, що займалося би питаннями повернення українців, які виїхали за кордон, на умовах офрек озвучили в серпні.
- Згодом ці дані підтвердив президент. Володимир Зеленський сказав, що ідея створення міністерства походила від нього, і що одне МЗС із завданням повернення українців не впорається. Президент наголосив, що якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків і якщо не повернемо українців додому, у нас буде серйозний виклик і після війни – як годувати наших пенсіонерів.
- Про те, що Росія готує операції проти українців за кордоном, говорив нещодавно представник ГУР Вадим Скібіцький. Мета росіян – переконати українських біженців не повертатися.
- Сьогодні, 3 грудня, народна депутатка Євгенія Кравчук та низка інших парламентарів повідомили, що міністром національної єдності готуються призначити Чернишова.