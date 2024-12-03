Олексій Чернишов став міністром національної єдності

Олексій Чернишов, який до сьогодні був СЕО "Нафтогазу", став віцепрем'єр-міністром – міністром національної єдності.

За проголосували 327 депутатів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко в telegram. Це вже друга посада Чернишова в уряді: в 2020-2022 він був міністром з питань громад і територій.

До міністерської посади Олексій Чернишов був головою Київської обласної державної адміністрації.

Міністерство національної єдності