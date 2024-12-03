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Кабмін офіційно запровадив професію демінера

Сертифікацію можна буде проходити через "Дію".

Кабмін офіційно запровадив професію демінера
Фото: Макс Требухов

Віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про остаточне запровадження в Україні нової цивільної професії демінера. 

Як пише "Суспільне", урядовиця заявила про видачу державою ваучерів на 30 тисяч гривень, які дозволяють пройти навчання на нову спеціальність у центрах по всій країні. Сертифікацію при цьому можна буде проходити через портал державних послуг "Дія".

На думку уряду, професія демінера відкриває можливості в першу чергу для ветеранів, які хочуть працювати у сфері гуманітарного розмінування. Навчальні програми справді користуються найбільшим попитом серед колишніх військових. 

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