Кабмін офіційно запровадив професію демінера

Сертифікацію можна буде проходити через "Дію".

Віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про остаточне запровадження в Україні нової цивільної професії демінера.

Як пише "Суспільне", урядовиця заявила про видачу державою ваучерів на 30 тисяч гривень, які дозволяють пройти навчання на нову спеціальність у центрах по всій країні. Сертифікацію при цьому можна буде проходити через портал державних послуг "Дія".

На думку уряду, професія демінера відкриває можливості в першу чергу для ветеранів, які хочуть працювати у сфері гуманітарного розмінування. Навчальні програми справді користуються найбільшим попитом серед колишніх військових.