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ЗМІ: Міністерство об'єднання українців очолить голова правління "Нафтогазу"

У монобільшості розглядають кандидатуру Олексія Чернишова.

ЗМІ: Міністерство об'єднання українців очолить голова правління "Нафтогазу"
Олексій Чернишов
Фото: Олександр Ратушняк

Як стверджує "Українська правда" із посиланням на свої джерела у фракції "Слуга народу", главою новоствореного Міністерства об'єднання українців стане Олексій Чернишов.

Колишній очільник Київської обласної держадміністрації та Міністерства розвитку громад та територій наразі обіймає посаду голови правління "Нафтогазу України". 

Ідею призначити Чернишова у нове відомство монобільшість обговорюватиме на засіданні франції, яке має відбутися у вівторок, 3 грудня. Так само "слуги" говоритимуть про нову посаду для нардепки від "Батьківщини" Альони Шкрум, яка заявила про складання мандата. Політикиня, ймовірно, працюватиме заступницею віцепрем'єра з питань відновлення Олексія Кулеби. 

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