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Кабмін виділяє 150 млн гривень на закупівлю зброї та техніки для ГУР

Відповідно до рішення уряду гроші мають бути перераховані до 1 грудня 2024 року.

Кабмін виділяє 150 млн гривень на закупівлю зброї та техніки для ГУР
Засідання кабміну 13 вересня 2024 року
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України спрямовує 150 млн грн від зборів у сфері інтелектуальної власності на закупівлю зброї та техніки для Головного управління розвідки Мінборони.

Про це повідомляє Мінекономіки України.

"Кабінет Міністрів ухвалив рішення спрямувати 150 млн грн, отриманих держпідприємством "Український інститут інтелектуальної власності" за дії, повʼязані з охороною прав на обʼєкти інтелектуальної власності, на закупівлю зброї та техніки для Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО)", — ідеться в повідомленні.

Відповідне рішення уряд ухвалив сбогодні, 29 листопада.

Відомо, що ці кошти надійшли на рахунки ДП "Український інститут інтелектуальної власності" у попередні роки у межах виконання ним функцій Національного органу інтелектуальної власності.

У вересні 2024 року Верховна Рада дозволила перерахувати невикористані ним кошти, враховуючи потреби Сил оборони.

Відповідно до рішення уряду 150 млн грн мають бути перераховані до 1 грудня 2024 року.

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