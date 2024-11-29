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За останні три роки ринок зоотоварів в Україні зріс на понад 50%, - Епіцентр Новини компаній

Обсяги продажів товарів для тварин у Епіцентрі збільшилися на 80%. Зміна структури попиту відображає глобальні зміни у ставленні українців до домашніх тварин, яке стає більш етичним і турботливим.

За останні три роки ринок зоотоварів в Україні зріс на понад 50%, - Епіцентр
Корми та ласощі для котів і собак займають топові позиції

Війна змінила ставлення до домашніх тварин: українці частіше обирають якісніші корми, зокрема холістик, а також товари для створення комфортного середовища для своїх улюбленців. 

Як зазначають в компанії, в структурі продажів також помітні зміни: топові позиції займають корми та ласощі для котів і собак, продажі яких цьогоріч зросли на 23%. З 2021 року вони виросли майже у 2,5 раза для собак, і на 73% для котів, практично зрівнявшись за обсягами у 2024 році. Водночас товари для інших тварин, таких як рибки, гризуни та птахи демонструють зниження, що підкреслює незмінну любов українців до котиків і песиків.

Станом на кінець листопада 2024 року Епіцентр фіксує динаміку зростання 15% у категорії зоотоварів, попри стримані прогнози на початку року. Догляд за домашніми улюбленцями залишається пріоритетом для українців навіть попри несприятливі економічні умови в країні.

Компанія прагне підтримати цей тренд, посилюючи зв’язок із власниками домашніх улюбленців. Так до Всесвітнього дня домашніх тварин, який відзначається 30 листопада, Епіцентр влаштував день відкритих дверей для всіх відвідувачів з тваринами. В цей день від партнерів заходу: Animall, Purina, Monge, Farmina, Basttet`o Holistic, HiDog, вони отримують подарунки. 

"Для нас важливо підтримувати позитивне ставлення українців до домашніх тварин. Ми поділяємо любов і турботу про них і хочемо бути справжнім другом для їхніх власників. Саме тому відкриваємо свої двері для всіх відвідувачів з домашніми улюбленцями, прагнучи зробити спільний досвід покупок комфортним і приємним", - зазначає директорка з розвитку проєкту Lapki мережі Епіцентр Світлана Лісанті.

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