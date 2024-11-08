Епіцентр відбудував знищений торговий центр у Чернігові

Замість знищеного на початку повномасштабного вторгнення Епіцентру у Чернігові компанія побудувала ще більш сучасний та безпечний ТЦ загальною площею майже 33 000 кв. м. Його відкриття для відвідувачів відбудеться вже 9 листопада на вул. Шевченка, 57, що в Новосілках.

Загальна площа торгового центру після відбудови зросла майже на 50%. Це дозволить відкрити в ТЦ всі інноваційні концепти формату shop-in-shop, які розвиває Епіцентр: Аптека 100+, зоомагазин Lapki, флора-центр Букет, Центр Меблів, Центр Техніки ЦЕ ТЕ, Галереї Деко, Intersport, E.Pic, Expert, відділи електротехніки, покриття для підлоги, сантехніки, товарів для саду та городу, будівельних та оздоблювальних матеріалів тощо.

Крім того, в новому ТЦ працюватиме великий продуктовий Food Market (площею 2400 кв. м) з власним фудкортом. Для мешканців міста на території ТЦ розміститься Мультисервіс, що надаватиме послуги з хімчистки та ремонту одягу і взуття, а також Ключмайстер, Дім води та інші сервісні формати.

Побудова більшого ТЦ дозволила створити майже 100 додаткових робочих місць, а загалом торговий об’єкт забезпечуватиме роботою близько 500 людей. Не менш важливо, що ТЦ сприятиме наповненню бюджету місцевої громади, яка суттєво постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення. За підрахунками компанії, орієнтовна сума планових платежів ТЦ до місцевого та державного бюджетів перевищуватиме 57 млн грн на рік.

“Після знищення єдиного в місті Епіцентру ми отримували численні прохання від містян поновити його роботу. Тож попри великі втрати та ризики воєнного часу, прийняли стратегічне рішення відбудувати ще більш сучасний та безпечний торговий об’єкт. Відкриття Епіцентру сприятиме скорішому відновленню осель мешканців міста та області, які зараз стикаються з проблемою доступності будівельних матеріалів”, - зазначив директор з роздрібної торгівлі мережі Епіцентр Дмитро Танько.

Згодом в ТЦ відкриється Drive in Arena (3300 кв. м), куди можна буде заїхати на власному авто, щоб зручно купити й завантажити потрібні товари. Також буде реалізована споруда подвійного призначення - підземний паркінг та укриття для близько 5000 осіб. Тут же з’явиться і нова станція підзарядки електромобілів мережі Е1 із системою завчасної резервації конекторів через платформу GO TO-U.

Довідка. Група компаній Епіцентр — це омніканальна екосистема, яка об’єднує мережі Епіцентр та Нова лінія, інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг Епіцентр-Агро, заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ Осмолода, логістичні потужності та інші активи. Мережа Епіцентр - один з лідерів українського ринку ритейлу та безсумнівний №1 в сегменті товарів для дому та будівництва. Станом початок листопада 2024 року мережа ритейлера об’єднувала 71 діючий ТЦ в Україні.

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