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В Україні розпочав роботу Офіс зеленого переходу

Офіс працюватиме як незалежний консультативно-дорадчий орган при Міністерстві економіки України

В Україні розпочав роботу Офіс зеленого переходу
перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України
Фото: Анна Стешенко

Україна за сприяння Великої Британії створила новий підрозділ для кращого впровадження політики в сфері енергетики та клімату, які сприятимуть економічному розвитку України та інтеграції до ЄС – Офіс зеленого переходу. 

Як повідомили у пресслужбі Мінекономіки, відкривали Офіс перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко та Посол Великої Британії в Україні Мартін Харріс. 

Офіс працюватиме як незалежний консультативно-дорадчий орган при Міністерстві економіки України, що допомагатиме впроваджувати реформи у сфері зеленого переходу, енергетичної та кліматичної політики України.

Сторони також підписали Меморандум між Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії та Міністерством економіки України щодо налагодження посиленої співпраці для впровадження Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК) до 2030 року. 

Як зазначила Юлія Свириденко, Офіс підтримуватиме зусилля Міністерства економіки із впровадження політики у сфері енергетики і клімату та тих кроків, які потрібні для вступу в ЄС й досягнення  цілей декарбонізації.

Національний план з енергетики та клімату до 2030 року є дорожньою картою, яка об'єднує всі кліматичні та енергетичні політики. Він спрямований на системну трансформацію української економіки та є важливою частиною євроінтеграційного процесу. Цей план розроблений відповідно до вимог Регламенту ЄС та з урахуванням найкращих практик країн–членів Євросоюзу.

Завдяки реалізації  Національного плану з енергетики та клімату Україна прагне:

  • скоротити викиди парникових газів на 65% порівняно з рівнем 1990 року;
  • досягти 27% частки відновлюваних джерел енергії у загальному кінцевому енергоспоживанні; 
  • поглибити диверсифікацію джерел і шляхів постачання енергоресурсів – не більше 30% від одного постачальника.

За попередніми оцінками, для реалізації цілей НПЕК потрібні значні інвестиції — понад 40 млрд доларів лише до 2030 року. Тому на реалізацію плану потрібно залучити приватні та публічні фінансові ресурси. 

"Наша співпраця з міжнародними партнерами може стати ключовою в реалізації конкретних програм з підтримки декорбанізації України. У нас є перелік інструментів для організації прозорого та скоординованого залучення інвестицій", – зазначив Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Офіс зеленого переходу має стати одним із інструментів для комунікації та співпраці всіх зацікавлених сторін для реалізації амбітних цілей в сфері енергетики, клімату та економіки в цілому.

Офіс зеленого переходу є незалежним консультативно-дорадчим органом при Міністерстві економіки України, який допомагає впроваджувати реформи у сфері зеленого переходу, енергетичної та кліматичної політики України. Офіс зеленого переходу здійснює свою діяльність за фінансової підтримки  Агенції Великої Британії з міжнародного розвитку та імплементується ГО «ДІКСІ ГРУП».

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