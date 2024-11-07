Шмигаль: проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на енергосистему

Прем’єр запевняє, що зараз ситуація під контролем, зокрема проведені всі необхідні ремонти, а також побудовано захист енергооб'єктів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на енергосистему.

Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі.

За його словами, зараз ситуація під контролем, проведені всі необхідні ремонти, побудовано захист енергооб'єктів.

“Проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на нашу енергосистему. Ми готуємося за всіма можливими напрямками. Домовились про збільшення фізичного обсягу імпорту електроенергії з 1,7 до 2,1 ГВт”, – повідомив глава уряду.

Він зауважив, що окремо домовились про додатковий обсяг так званої аварійної підтримки.

Крім того, продовжується розбудова розподіленої генерації.

Для бізнесу працюють державні програми підтримки на встановлення альтернативних джерел енергії.

“Маємо достатній запас різного обладнання, достатньо газу в наших сховищах й достатньо вугілля на складах”, – розповів Шмигаль.

Він зауважив, що бізнес також може імпортувати електроенергію, аби убезпечити себе від потенційних відключень взимку.