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Шмигаль: проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на енергосистему

Прем’єр запевняє, що зараз ситуація під контролем, зокрема проведені всі необхідні ремонти, а також побудовано захист енергооб'єктів.

Шмигаль: проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на енергосистему
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на енергосистему. 

Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі. 

За його словами, зараз ситуація під контролем, проведені всі необхідні ремонти, побудовано захист енергооб'єктів. 

“Проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на нашу енергосистему. Ми готуємося за всіма можливими напрямками. Домовились про збільшення фізичного обсягу імпорту електроенергії з 1,7 до 2,1 ГВт”, – повідомив глава уряду. 

Він зауважив, що окремо домовились про додатковий обсяг так званої аварійної підтримки. 

Крім того, продовжується розбудова розподіленої генерації. 

Для бізнесу працюють державні програми підтримки на встановлення альтернативних джерел енергії. 

“Маємо достатній запас різного обладнання, достатньо газу в наших сховищах й достатньо вугілля на складах”, – розповів Шмигаль.

Він зауважив, що бізнес також може імпортувати електроенергію, аби убезпечити себе від потенційних відключень взимку.

  • Раніше Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації, оскільки “зима буде складною”. При цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію. Відповідний проєкт рішення доручено розробити Міністерству соцполітики. У його основі буде “проста та зрозуміла норма” – якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис. грн, субсидія за родиною зберігається.
  • Також Шмигаль повідомив, що напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців. Одним із ключових її елементів є субсидії.
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