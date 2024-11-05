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“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації

При цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію. Відповідний проєкт рішення доручено розробити Міністерству соцполітики.

“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
Денис Шмигаль
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засідання Кабміну 5 листопада закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації. 

“Ми розуміємо, що зима буде складною, тому всіляко заохочуємо громадян до енергостійкості. Зокрема, до встановлення альтернативних джерел живлення і генерації: сонячних панелей, вітрових установок, накопичувачів електроенергії. При цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію”, – сказав Шмигаль.

За його словами, сьогодні доручено Мінсоцполітики розробити та внести на розгляд уряду відповідний проєкт рішення. У його основі буде “проста та зрозуміла норма” – якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис. грн, субсидія за родиною зберігається.

Він також повідомив, що Мінсоцполітики має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не буде зменшуватись, навіть у разі перебоїв електропостачання.

Денис Шмигаль поінформував, що в Україні в усіх регіонах стартував опалювальний сезон. Винятком є Херсонщина, де ще зберігається відносно тепла погода. 

Прем’єр запевняє, що готовність громад та областей до зими є стовідсотковою.

За його словами, працюють 83% від усіх котелень, тепло подається до 70% житлових будинків та понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садочків.

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