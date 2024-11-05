Кабмін погодив звільнення Юрія Джигира із посади заступника Умєрова

Також Кабмін звільнив заступників міністра юстиції та голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Сьогодні, 5 листопада, кабінет міністрів України погодив звільнення Юрія Джигира із посади заступника Міністра оборони України Рустема Умєрова.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також уряд звільнив Євгенія Горовця із з посади першого заступника Міністра юстиції України та Володимира Трофименка із посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Натомість Кабмін призначив Миколу Кучерявенка першим заступником Міністра юстиції України, а Світлану Терещенко – заступником Міністра юстиції України.

У липні цього року уряд призначив Умєрову ще двох заступників: Анатолія Клочка і Олександра Сергія.

До цього в Рустема Умєрова були вісім заступників: перший заступник Іван Гаврилюк, а також Юрій Джигир, Наталія Калмикова, Станіслав Гайдер, Дмитро Кліменков, Катерина Черногоренко, Олександр Балануца і Людмила Дараган.

Хто такий Юрій Джигир