Кабмін погодив звільнення Юрія Джигира із посади заступника Умєрова

Сьогодні, 5 листопада, кабінет міністрів України погодив звільнення Юрія Джигира із посади заступника Міністра оборони України Рустема Умєрова.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Також уряд звільнив Євгенія Горовця із з посади першого заступника Міністра юстиції України та Володимира Трофименка із посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Натомість Кабмін призначив Миколу Кучерявенка першим заступником Міністра юстиції України, а Світлану Терещенко – заступником Міністра юстиції України.
- У липні цього року уряд призначив Умєрову ще двох заступників: Анатолія Клочка і Олександра Сергія.
- До цього в Рустема Умєрова були вісім заступників: перший заступник Іван Гаврилюк, а також Юрій Джигир, Наталія Калмикова, Станіслав Гайдер, Дмитро Кліменков, Катерина Черногоренко, Олександр Балануца і Людмила Дараган.
Хто такий Юрій Джигир
- 27 вересня 2023 року Кабінетом Міністрів України Юрій Джигир призначений на посаду заступника Міністра оборони України.
- Перед цим був консультантом міжнародних організацій розвитку. Зокрема, працював у складі дослідницьких проєктів Світового банку (посилення бюджетування в гуманітарній сфері), Всесвітньої організації охорони здоров’я (виявлення ключових проблем у виконанні бюджету охорони здоров’я), а також Бергенського центру етики та пріоритизації в охороні здоров’я (запровадження принципів процедурної справедливості в системі фінансування медичних послуг, у тому числі підзвітності, прозорості та інклюзивних демократичних практик в прийнятті урядом фінансових рішень).
- До цього він працював у Міністерстві фінансів. У липні 2018 р. призначений на посаду заступника міністра фінансів України, очоливши напрям фінансування розвитку людського капіталу – охорони здоров’я, освіти, соціальних послуг та соціального захисту. Під час роботи в міністерстві, у листопаді 2019 р., увійшов до наглядової ради Українського фонду стартапів, членом якої залишався до травня 2021 р.
- У 2015-2017 рр. працював позаштатним радником міністра фінансів України, надаючи підтримку у сфері фіскальної децентралізації та фінансування охорони здоров’я.
- Протягом 2016-2018 рр. працював позаштатним радником в.о. міністра охорони здоров’я України, працюючи над розробкою та запровадженням реформи фінансування охорони здоров’я в Україні, зокрема над запровадженням більш прозорих, підзвітних та фінансово відповідальних механізмів бюджетування в цій сфері.