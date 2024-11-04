Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
КНУ імені Тараса Шевченка потребує допомоги після нічної атаки росіян
КНУ імені Тараса Шевченка потребує допомоги після нічної атаки росіян
МЗС Туреччини: у 2025-му через втому у війні Росії проти України може бути “нова ситуація”
МЗС Туреччини: у 2025-му через втому у війні Росії проти України може бути “нова ситуація”
ЦПД: Google “засвітив” на картах розміщення українських військових систем
ЦПД: Google “засвітив” на картах розміщення українських військових систем
​​Розлючений натовп закидав іспанських монархів брудом в одному з найбільш постраждалих від повені міст - Пайпорту
​​Розлючений натовп закидав іспанських монархів брудом в одному з найбільш постраждалих від повені міст - Пайпорту
ДБР: полковник медслужби допоміг дружині отримати в тилу майже мільйон гривень “бойових” виплат
ДБР: полковник медслужби допоміг дружині отримати в тилу майже мільйон гривень “бойових” виплат
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
ГоловнаПолітика

Зеленський: Прем’єр Канади Трюдо повідомив про відправлення в Україну системи ППО Nasams

Дипломати також обговорили оборонну підтримку України та ситуацію на фронті.

Зеленський: Прем’єр Канади Трюдо повідомив про відправлення в Україну системи ППО Nasams
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо обговорив підтримку України, ППО та ситуацію на фронті.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

"Обговорили подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та залучення до цієї роботи країн Глобального Півдня. Крім того, прем’єр-міністр повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. Розраховуємо отримати її до кінця поточного року", — написав Зеленський.

Володимир Зеленський подякував Джастіну Трюдо за успішно проведену тематичну конференцію за четвертим пунктом Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб", яка відбулася в Монреалі 30-31 жовтня. 

"Наступним етапом має стати підготовка підсумкового документа – Плану миру – за результатами всіх тематичних конференцій", – повідомив він.

Сторони також обговорили подальшу оборонну підтримку України, ситуацію на фронті, зокрема залучення до війни Північної Кореї.

Співрозмовники скоординували співпрацю в межах головування Канади в G7 у 2025 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies