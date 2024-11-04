Зеленський: Прем’єр Канади Трюдо повідомив про відправлення в Україну системи ППО Nasams

Дипломати також обговорили оборонну підтримку України та ситуацію на фронті.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо обговорив підтримку України, ППО та ситуацію на фронті.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

"Обговорили подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та залучення до цієї роботи країн Глобального Півдня. Крім того, прем’єр-міністр повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. Розраховуємо отримати її до кінця поточного року", — написав Зеленський.

Володимир Зеленський подякував Джастіну Трюдо за успішно проведену тематичну конференцію за четвертим пунктом Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб", яка відбулася в Монреалі 30-31 жовтня.

"Наступним етапом має стати підготовка підсумкового документа – Плану миру – за результатами всіх тематичних конференцій", – повідомив він.

Сторони також обговорили подальшу оборонну підтримку України, ситуацію на фронті, зокрема залучення до війни Північної Кореї.

Співрозмовники скоординували співпрацю в межах головування Канади в G7 у 2025 році.