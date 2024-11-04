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Німеччина анонсувала пакет гуманітарної допомоги Україні на 200 мільйонів євро

Глава МЗС Німеччини обговорила із Андрієм Сибігою співпрацю щодо виробництва дронів.

Німеччина анонсувала пакет гуманітарної допомоги Україні на 200 мільйонів євро
міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у Києві 21 травня 2024 року
Фото: ОПУ

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час спільної пресконференції із українським колегою Андрієм Сибігою оголосила про надання гуманітарної допомоги Україні на 200 мільйонів євро.

Про це пише "Укрінформ".

“Ми збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу на додаткові 200 млн євро для екстреної зимової підтримки. Домівки, в яких немає тепла, можуть забезпечити себе теплом. Також будуть надані генератори для забезпечення теплом узимку”, – заявила глава німецького МЗС.

Також дипломати обговорили посилення протиповітряної оборони України та спільне виробництво дронів. 

Зокрема, Бербок заявила, що Німеччина буде об'єднувати зусилля в межах міжнародної коаліції щодо посилення ППО.

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