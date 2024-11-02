На Київщині через атаку ворожих дронів зафіксували три пошкодження електромереж

У Київській області через атаку ворожих дронів зафіксували три випадки пошкодження електромереж.

Про це повідомили у ДТЕК.

"Сьогодні ворог вкотре атакував Київ та область дронами. Внаслідок падіння уламків зафіксовано три факти пошкодження мереж", – йдеться у повідомленні.

Ранкове ураження транзитної високовольтної лінії на Київщині призвело до відключення світла в столиці. Частина будинків Голосіївського району залишилась без електрики. Енергетики ДТЕК оперативно перезаживили клієнтів і протягом однієї години повернули світло. Сама високовольтна лінія потребує ремонту.

Ще одне пошкодження розподільчих мереж призвело до відключення в Бучанському районі області. Вже в 11:47 вдалося повернути світло в усі домівки.

Третє пошкодження мереж зафіксоване в 10:57 в Вишгородському районі. Енергетики продовжують ремонтні роботи.