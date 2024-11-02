Оборонці неба збили 39 ворожих ударних безпілотників

Всього росіяни запустили 71 ударний дрон та керовану авіаракету.

У ніч на 2 листопада сили протиповітряної оборони України збили 39 ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Окупанти завдали удару по території України керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєлгородської області та 71 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ.

Станом на 11.00 підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА повернулись у Росію.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В повітрі станом на 11.00 є ще близько 5-ти ударних БпЛА. Бойова робота триває. Інформація уточнюється та оновлюється.

За попередніми даними унаслідок російської атаки через падіння уламків, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.

Фото: Повітряні сили

Уламки російських дронів впали у шести районах столиці, є постраждалі, зокрема правоохоронець,який евакуйовував людей.