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Оборонці неба збили 39 ворожих ударних безпілотників

Всього росіяни запустили 71 ударний дрон та керовану авіаракету.

Оборонці неба збили 39 ворожих ударних безпілотників
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

У ніч на 2 листопада сили протиповітряної оборони України збили 39 ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Окупанти завдали удару по території України керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєлгородської області та 71 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ. 

Станом на 11.00 підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА повернулись у Росію.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В повітрі станом на 11.00 є ще близько 5-ти ударних БпЛА. Бойова робота триває. Інформація уточнюється та оновлюється.

За попередніми даними унаслідок російської  атаки через падіння уламків, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.

Фото: Повітряні сили

Уламки російських дронів впали у шести районах столиці, є постраждалі, зокрема правоохоронець,який евакуйовував людей. 

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